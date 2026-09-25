Sasti flight ticket kaise book kare: फ्लाइट टिकट बुक करते समय सही समय और तारीख चुनने से यात्रा का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि हवाई किराए लगातार बदलते रहते हैं और किसी एक दिन या समय को हमेशा सबसे सस्ता नहीं कहा जा सकता।

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सप्ताह के किन दिनों में मिल सकती है सस्ती टिकट?

एयरलाइन, रूट, यात्रा की तारीख, सीटों की उपलब्धता और मांग जैसे कई कारक टिकट की कीमत को प्रभावित करते हैं। इसलिए सस्ती फ्लाइट पाने के लिए सिर्फ एक खास दिन का इंतजार करने के बजाय अलग-अलग तारीखों और एयरलाइंस के किराए की तुलना करना बेहतर तरीका है।

कई यात्रियों को सप्ताह के बीच यानी मंगलवार, बुधवार या गुरुवार की उड़ानें वीकेंड की तुलना में कम कीमत पर मिल सकती हैं, खासकर जब उस रूट पर मांग कम हो। लेकिन यह हर रूट और हर तारीख पर लागू नहीं होता। इसलिए फ्लेक्सिबल डेट्स के साथ फेयर कैलेंडर देखना उपयोगी हो सकता है।

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फ्लाइट किस समय बुक करें?

ऐसा नहीं है कि दिन के किसी एक निश्चित समय पर फ्लइट का टिकट सस्ता हो जाता है। एयरलाइंस डायनिमिक प्राइजिंग का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए कीमतें दिन में कई बार बदल सकती हैं। सुबह, देर रात या किसी खास घंटे में टिकट हमेशा सस्ती मिलेगी, ऐसा मानना सही नहीं है।



सस्ती फ्लाइट बुक करने के टिप्स