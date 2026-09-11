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Hindi News ›   Lifestyle ›   Travel ›   Hartalika Teej 2026: Easy Travel Tips for Women Going to Their Maayka

हरतालिका तीज पर मायके जा रही हैं? इन 7 बातों से बनाएं यात्रा आसान और आरामदायक

Sat, 12 Sep 2026 10:30 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 12 Sep 2026 10:30 AM IST
सार

Hartalika Teej 2026: टिकट, सामान, यात्रा का समय और अपने आराम का ध्यान रखकर आप त्योहार की भागदौड़ से बच सकती हैं। इस हरतालिका तीज अगर आप मायके जाने का प्लान बना रही हैं, तो इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखें और अपनों के साथ त्योहार की खूबसूरत यादें बनाएं

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Hartalika Teej 2026: Easy Travel Tips for Women Going to Their Maayka
तीज पर सफर के दौरान रखें इन बातों का ध्यान - फोटो : Ai

विस्तार
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हरतालिका तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। कई परिवारों में इस पर्व पर बेटियों के मायके जाने या मायके से विशेष सामान आने की भी परंपरा होती है। ऐसे में तीज के मौके पर मायके जाने की खुशी अलग ही होती है। बचपन का घर, मां के हाथ का खाना, परिवार के साथ त्योहार की तैयारियां और अपनों के बीच पूजा का आनंद इस सफर को भावनात्मक रूप से भी खास बना देता है।

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हालांकि, त्योहार के समय यात्रा करना सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ट्रेन और बसों में भीड़ बढ़ जाती है, टिकट मिलने में परेशानी हो सकती है और सड़क मार्ग से सफर करने वालों को भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्रत, पूजा की तैयारी और सामान पैक करने जैसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

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अगर आप भी हरतालिका तीज पर मायके जाने का प्लान बना रही हैं, तो थोड़ी-सी प्लानिंग से अपनी यात्रा को आरामदायक और आसान बना सकती हैं। आइए जानते हैं उन जरूरी बातों के बारे में, जिन्हें ध्यान में रखकर तीज का आपका मायके वाला सफर बिना परेशानी के पूरा हो सकता है।
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1. यात्रा की टिकट पहले से बुक करें 
 

त्योहारों के दौरान ट्रेन और बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपने अभी तक यात्रा की टिकट बुक नहीं की है, तो जल्द से जल्द अपनी सीट कन्फर्म करने की कोशिश करें।

 

ट्रेन से यात्रा कर रही हैं तो टिकट का स्टेटस समय-समय पर चेक करती रहें। जरूरत पड़ने पर बस या दूसरी यात्रा व्यवस्था का विकल्प भी तैयार रखें। आखिरी समय तक इंतजार करने से यात्रा की योजना बिगड़ सकती है।
 

2. भीड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर निकलें
 

त्योहार के दिनों में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और प्रमुख सड़कों पर सामान्य से ज्यादा भीड़ हो सकती है। इसलिए घर से समय से पहले निकलना बेहतर रहता है।
 

अगर आपकी ट्रेन या बस सुबह जल्दी है, तो स्टेशन तक पहुंचने के लिए पहले से कैब, ऑटो या निजी वाहन की व्यवस्था कर लें। देर से निकलने पर ट्रैफिक और भीड़ आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं।
 

3. व्रत और यात्रा का रखें खास ध्यान
 

हरतालिका तीज पर कई महिलाएं निर्जला या अन्य प्रकार का व्रत रखती हैं। अगर आपको व्रत के दिन ही यात्रा करनी है, तो अपनी सेहत और सफर की सुविधा को ध्यान में रखकर योजना बनाएं।
 

लंबी यात्रा के दौरान कमजोरी, चक्कर या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए यदि संभव हो तो यात्रा व्रत शुरू होने से पहले या पूजा के बाद की योजना बनाएं। किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या विशेष स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहता है।
 

4. पूजा और तीज का सामान पहले से पैक करें
 

मायके जाने की खुशी में कई बार जरूरी सामान आखिरी समय में भूल जाता है। इसलिए यात्रा से एक दिन पहले एक छोटी चेकलिस्ट बना लें।

कपड़ों के साथ पूजा से जुड़ी जरूरी चीजें, मेहंदी, चूड़ियां, साड़ी या सूट, ज्वेलरी और अन्य व्यक्तिगत सामान अलग से रख लें। अगर मायके में पूजा की पूरी तैयारी होनी है, तो परिवार से पहले ही बात कर लें कि आपको क्या सामान साथ लेकर जाना है।
 

5. आरामदायक कपड़े पहनकर करें सफर


 

त्योहार के लिए खूबसूरत साड़ी या भारी सूट पहनना जरूरी हो सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान आराम को प्राथमिकता देना बेहतर है। सफर के लिए हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें और पूजा के लिए अपना फेस्टिव आउटफिट अलग से पैक कर लें।
 

भारी ज्वेलरी और कीमती सामान यात्रा के दौरान पहनने के बजाय सुरक्षित तरीके से बैग में रखना बेहतर हो सकता है। इससे सफर आसान और आरामदायक रहेगा।
 

6. जरूरी चीजों का छोटा बैग रखें
 

लंबी या भीड़भाड़ वाली यात्रा के दौरान एक छोटा हैंडबैग अपने पास जरूर रखें। इसमें मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक, जरूरी दवाएं, पहचान पत्र, टिकट और कुछ नकदी रख सकती हैं।
 

जरूरी सामान को बड़े बैग में रखने के बजाय अपने पास रखने से जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल की बैटरी और यात्रा के दस्तावेजों का भी खास ध्यान रखें।
 

7. परिवार को अपनी यात्रा की जानकारी दें 
 

मायके जाने से पहले अपने परिवार को ट्रेन, बस या यात्रा के समय की जानकारी जरूर दें। अगर स्टेशन या बस अड्डे पर कोई आपको लेने आने वाला है, तो उनसे पहले ही बात कर लें।
 

रास्ते में किसी बदलाव या देरी की स्थिति में परिवार को अपडेट करती रहें। खासकर अगर आप अकेले यात्रा कर रही हैं, तो अपने सफर की जानकारी घरवालों के साथ साझा करना एक अच्छा कदम है।
 

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