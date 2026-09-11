फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Travel ›   Ganeshotsav Travel Guide: Siddhivinayak to Ashtavinayak 7 Famous Ganesh Temples to visit during ganesh chaturt

गणेश चतुर्थी: गणपति उत्सव पर करें इन 7 प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, हर भक्त को जरूर जाना चाहिए

Fri, 11 Sep 2026 10:31 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 11 Sep 2026 10:31 PM IST
सार

Ganesh Chaturthi 2026: भारत में भगवान गणेश के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, इतिहास और विशेषताएं हैं। कहीं स्वयंभू गणपति की प्रतिमा भक्तों की आस्था का केंद्र है, तो कहीं गणपति को विशेष नाम और रूप में पूजा जाता है। 

विज्ञापन
Ganeshotsav Travel Guide: Siddhivinayak to Ashtavinayak 7 Famous Ganesh Temples to visit during ganesh chaturt
गणपति जी के प्रसिद्ध मंदिर - फोटो : Ai

Famous Ganesh Temples in India: गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही देशभर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। घरों में गणपति बप्पा की स्थापना से लेकर भव्य पंडालों और मंदिरों तक, हर जगह गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजने लगते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, शुभारंभ और विघ्नों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति की पूजा करने की परंपरा है। गणेश चतुर्थी और गणपति उत्सव के मौके पर भक्त विशेष रूप से गणेश मंदिरों के दर्शन करने पहुंचते हैं।


 

भारत में भगवान गणेश के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, इतिहास और विशेषताएं हैं। कहीं स्वयंभू गणपति की प्रतिमा भक्तों की आस्था का केंद्र है, तो कहीं गणपति को विशेष नाम और रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र में भगवान गणेश के मंदिरों की विशेष पहचान है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में भी कई प्रसिद्ध गणपति मंदिर मौजूद हैं। अगर आप इस गणपति उत्सव पर धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान गणपति के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में
Ganeshotsav Travel Guide: Siddhivinayak to Ashtavinayak 7 Famous Ganesh Temples to visit during ganesh chaturt
सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई - फोटो : Instagram

सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई
 

मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। प्रभादेवी में स्थित इस मंदिर में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
 

मंदिर के गणपति को सिद्धिविनायक के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान यहां विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। त्योहार के समय मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं।

Ganeshotsav Travel Guide: Siddhivinayak to Ashtavinayak 7 Famous Ganesh Temples to visit during ganesh chaturt
श्रीमंत दुगडू सेठ हलवाई गणपति - फोटो : instagram

दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर, पुणे
 

पुणे का श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर गणपति भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा और सुंदर सजावट लोगों को आकर्षित करती है।
 

गणेशोत्सव के दौरान यहां विशेष रौनक देखने को मिलती है। देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु भगवान गणपति के दर्शन करने पहुंचते हैं। पुणे की गणेशोत्सव परंपरा को करीब से देखने के लिए यह मंदिर खास जगह है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Ganeshotsav Travel Guide: Siddhivinayak to Ashtavinayak 7 Famous Ganesh Temples to visit during ganesh chaturt
महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर - फोटो : Amar Ujala

अष्टविनायक मंदिर, महाराष्ट्र
 

महाराष्ट्र की धार्मिक यात्रा में अष्टविनायक मंदिरों का विशेष महत्व है। अष्टविनायक यात्रा में भगवान गणेश के आठ अलग-अलग मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं।
 

इन मंदिरों में मोरेश्वर, सिद्धटेक के सिद्धिविनायक, बल्लालेश्वर, वरदविनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मज, विघ्नेश्वर और महागणपति शामिल हैं। महाराष्ट्र की यह यात्रा गणेश भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। गणपति उत्सव के दौरान यहां भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिल सकती है।

विज्ञापन
Ganeshotsav Travel Guide: Siddhivinayak to Ashtavinayak 7 Famous Ganesh Temples to visit during ganesh chaturt
गणपति जी के प्रसिद्ध मंदिर - फोटो : Ai

काणिपकम विनायक मंदिर, आंध्र प्रदेश
 

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित काणिपकम विनायक मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में शामिल है। यहां भगवान गणेश को वरसिद्धि विनायक के रूप में पूजा जाता है।
 

इस मंदिर की गणेश प्रतिमा और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भक्तों के बीच विशेष आस्था रखती हैं। दक्षिण भारत की धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने भी पहुंचते हैं।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed