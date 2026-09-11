1 of 8 गणपति जी के प्रसिद्ध मंदिर - फोटो : Ai







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Famous Ganesh Temples in India: गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही देशभर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। घरों में गणपति बप्पा की स्थापना से लेकर भव्य पंडालों और मंदिरों तक, हर जगह गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजने लगते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, शुभारंभ और विघ्नों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति की पूजा करने की परंपरा है। गणेश चतुर्थी और गणपति उत्सव के मौके पर भक्त विशेष रूप से गणेश मंदिरों के दर्शन करने पहुंचते हैं।

भारत में भगवान गणेश के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, इतिहास और विशेषताएं हैं। कहीं स्वयंभू गणपति की प्रतिमा भक्तों की आस्था का केंद्र है, तो कहीं गणपति को विशेष नाम और रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र में भगवान गणेश के मंदिरों की विशेष पहचान है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में भी कई प्रसिद्ध गणपति मंदिर मौजूद हैं। अगर आप इस गणपति उत्सव पर धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान गणपति के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में

2 of 8 सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई - फोटो : Instagram

सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई

मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। प्रभादेवी में स्थित इस मंदिर में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

मंदिर के गणपति को सिद्धिविनायक के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान यहां विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। त्योहार के समय मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं।

3 of 8 श्रीमंत दुगडू सेठ हलवाई गणपति - फोटो : instagram

दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर, पुणे

पुणे का श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर गणपति भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा और सुंदर सजावट लोगों को आकर्षित करती है।

गणेशोत्सव के दौरान यहां विशेष रौनक देखने को मिलती है। देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु भगवान गणपति के दर्शन करने पहुंचते हैं। पुणे की गणेशोत्सव परंपरा को करीब से देखने के लिए यह मंदिर खास जगह है।

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4 of 8 महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर - फोटो : Amar Ujala

अष्टविनायक मंदिर, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की धार्मिक यात्रा में अष्टविनायक मंदिरों का विशेष महत्व है। अष्टविनायक यात्रा में भगवान गणेश के आठ अलग-अलग मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं।

इन मंदिरों में मोरेश्वर, सिद्धटेक के सिद्धिविनायक, बल्लालेश्वर, वरदविनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मज, विघ्नेश्वर और महागणपति शामिल हैं। महाराष्ट्र की यह यात्रा गणेश भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। गणपति उत्सव के दौरान यहां भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिल सकती है।

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5 of 8 गणपति जी के प्रसिद्ध मंदिर - फोटो : Ai