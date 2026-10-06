Devi Mata Temples in Uttarakhand : उत्तराखंड में नवरात्रि का पर्व आस्था, भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष अवसर माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में मां दुर्गा और उनके विभिन्न स्वरूपों को समर्पित कई प्राचीन और प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, जहां नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ों के बीच बसे इन मंदिरों में धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी भक्तों को आकर्षित करता है।

नवरात्रि 2026 के दौरान यदि आप देवी दर्शन के साथ उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो मां नंदा देवी, धारी देवी, सुरकंडा देवी, पूर्णागिरि देवी, ज्वाल्पा देवी और चंद्रबदनी देवी जैसे प्रसिद्ध मंदिर आपके यात्रा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और स्थानीय परंपराएं इन्हें विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हालांकि, यात्रा से पहले मंदिर के दर्शन समय, भीड़, मौसम और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।