Devi Mata Temples in Uttarakhand : उत्तराखंड में नवरात्रि का पर्व आस्था, भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष अवसर माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में मां दुर्गा और उनके विभिन्न स्वरूपों को समर्पित कई प्राचीन और प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, जहां नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ों के बीच बसे इन मंदिरों में धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी भक्तों को आकर्षित करता है।
नवरात्रि 2026 के दौरान यदि आप देवी दर्शन के साथ उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो मां नंदा देवी, धारी देवी, सुरकंडा देवी, पूर्णागिरि देवी, ज्वाल्पा देवी और चंद्रबदनी देवी जैसे प्रसिद्ध मंदिर आपके यात्रा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और स्थानीय परंपराएं इन्हें विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करती हैं।
नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हालांकि, यात्रा से पहले मंदिर के दर्शन समय, भीड़, मौसम और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
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नंदा देवी मंदिर
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मां नंदा देवी मंदिर
उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा देवी को समर्पित मंदिरों का प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में विशेष स्थान है। नवरात्रि के दौरान मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिलता है। अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी मंदिर भी प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है।
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धारी देवी मंदिर
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मां धारी देवी मंदिर
श्रीनगर क्षेत्र के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवी स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि यहां देवी के दर्शन और पूजा से भक्तों को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में मंदिर में विशेष धार्मिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं।
मां धारा देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी और चारधाम का संरक्षक माना जाता है। ये भी मान्यता है कि यहां स्थापित देवी की मूर्ति दिन में तीन बार रूप बदलती है। सुबह कन्या रूप में, दोपहर में युवती और शाम को वृद्ध महिला के रूप में नजर आती हैं।
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सुरकंडा माता मंदिर मसूरी
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मां सुरकंडा देवी मंदिर
टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित सुरकंडा देवी मंदिर श्रद्धालुओं के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग और पहाड़ी वातावरण यात्रा को खास बनाते हैं। नवरात्रि के दौरान यहां देवी दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रहती है।
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पूर्णागिरी माता मंदिर
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मां पूर्णागिरि मंदिर
चंपावत जिले में स्थित पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड के प्रमुख देवी मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ अपनी प्राकृतिक लोकेशन के लिए भी जाना जाता है। नवरात्रि में दूर-दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर 108 प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक है। मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है जहां पहुंचने के लिए लगभग 3 किमी की पैदल और कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है।