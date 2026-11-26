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Dalhousie Travel Guide: सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल और ठंडी हवाओं के बीच छुट्टियां बिताने का अपना ही मजा है। अगर आप भी इस विंटर सीजन में किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का डलहौजी आपके लिए शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, शांत वादियां और ब्रिटिश दौर की इमारतें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।



डलहौजी खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो शोर-शराबे से दूर परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। यहां घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें खज्जियार, पंचपुला, दैनकुंड पीक और कालाटोप खास हैं। सर्दियों में इन जगहों का नजारा बेहद आकर्षक हो जाता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहां ठंड काफी बढ़ जाती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है।



अगर आप पहली बार डलहौजी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में कई सवाल होंगे। यहां कैसे पहुंचें, ट्रेन और बस का किराया कितना है, फ्लाइट से जाना कितना सुविधाजनक है, कहां ठहरें और पूरे ट्रिप में कितना बजट रखना चाहिए? आइए जानते हैं डलहौजी की यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी, ताकि आप कम बजट में भी अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकें। सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल और ठंडी हवाओं के बीच छुट्टियां बिताने का अपना ही मजा है। अगर आप भी इस विंटर सीजन में किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का डलहौजी आपके लिए शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, शांत वादियां और ब्रिटिश दौर की इमारतें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।

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डलहौजी कैसे पहुंचें? जानिए ट्रेन, बस और फ्लाइट का रास्ता



ट्रेन से कैसे पहुंचें?



डलहौजी का सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो करीब 85-90 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, लखनऊ और उत्तर भारत के कई शहरों से पठानकोट के लिए ट्रेनें मिल सकती हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद बस या टैक्सी से डलहौजी जा सकते हैं। पठानकोट से टैक्सी का अनुमानित किराया 2000 रुपये से 3,500 रुपये तक हो सकता है। बस का किराया लगभग 150-250 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ सकता है।

बस से कैसे पहुंचें?



दिल्ली से डलहौजी के लिए बस से यात्रा करना बजट में अच्छा विकल्प है। दिल्ली से हिमाचल रोडवेज और निजी बसों की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। सामान्य बस का किराया लगभग 700-1,000 रुपे और वोल्वो या प्रीमियम बस का किराया करीब 1,500-2,500 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है। यात्रा में लगभग 11-14 घंटे लग सकते हैं। टिकट बुक करने से पहले उपलब्धता और वास्तविक किराया जरूर जांचें।



फ्लाइट से कैसे पहुंचें?



अगर आप समय बचाना चाहते हैं, तो फ्लाइट से गग्गल एयरपोर्ट (कांगड़ा) पहुंच सकते हैं। यह डलहौजी से करीब 110 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर डलहौजी पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से फ्लाइट का अनुमानित एकतरफा किराया 4,000-10,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है। फ्लाइट की उपलब्धता तारीख के हिसाब से बदलती है।

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डलहौजी में घूमने की 6 सबसे खूबसूरत जगहें



खज्जियार: डलहौजी से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित खज्जियार अपनी खूबसूरत घास के मैदानों और देवदार के जंगलों के लिए मशहूर है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।

दैनकुंड पीक: यहां से पहाड़ों और घाटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। फोटोग्राफी और छोटी ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए यह बेहतरीन जगह है।

कालाटोप वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी: घने देवदार के जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती इस जगह को खास बनाते हैं।

पंचपुला: यहां बहते झरने और पहाड़ी नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

बकरोटा हिल्स: यहां से डलहौजी और आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है।

सेंट जॉन चर्च: ब्रिटिश दौर की वास्तुकला देखने के लिए यह एक शानदार जगह है।



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डलहौजी में कहां ठहरें और क्या खाएं? डलहौजी में आपको बजट होटल, होमस्टे और लग्जरी रिसॉर्ट सभी तरह के विकल्प मिल जाएंगे। सामान्य बजट होटल का किराया लगभग रुपये 1,500-3,000 रुपये प्रति रात और अच्छे मिड-रेंज होटल का किराया 3,500-7,000 रुपये तक हो सकता है। पीक सीजन और बर्फबारी के दौरान कीमतें बढ़ सकती हैं।



खाने की बात करें तो यहां आपको उत्तर भारतीय, पंजाबी और हिमाचली भोजन आसानी से मिल जाएगा। हिमाचली मदरा, सिड्डू, बाबरू और गर्मागर्म मैगी जरूर ट्राई करें। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति का रोजाना खाने का खर्च 500-900 रुपये तक हो सकता है।

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