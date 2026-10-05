MP Devi Mata Mandir : शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। नवरात्रि आते ही देशभर में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। मध्य प्रदेश भी देवी उपासना और धार्मिक पर्यटन के लिए खास पहचान रखता है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां सालभर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, सजावट और धार्मिक आयोजन देखने को मिलते हैं।

अगर आप इस नवरात्रि माता रानी के दर्शन के साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक विरासत को करीब से देखना चाहते हैं, तो कुछ प्रसिद्ध मंदिर आपकी यात्रा सूची में शामिल हो सकते हैं। मैहर का मां शारदा मंदिर, सलकनपुर का विजयासन देवी मंदिर, उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर, दतिया का पीतांबरा पीठ और सतना क्षेत्र का चित्रकूट धार्मिक आस्था के लिहाज से प्रमुख स्थानों में गिने जाते हैं। इन मंदिरों में जाने से पहले दर्शन का समय, स्थानीय व्यवस्था, भीड़ और यात्रा संबंधी जानकारी जरूर जांच लें। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ सकती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बनानाों में शामिल है।