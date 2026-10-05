MP Devi Mata Mandir : शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। नवरात्रि आते ही देशभर में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। मध्य प्रदेश भी देवी उपासना और धार्मिक पर्यटन के लिए खास पहचान रखता है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां सालभर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, सजावट और धार्मिक आयोजन देखने को मिलते हैं।
अगर आप इस नवरात्रि माता रानी के दर्शन के साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक विरासत को करीब से देखना चाहते हैं, तो कुछ प्रसिद्ध मंदिर आपकी यात्रा सूची में शामिल हो सकते हैं। मैहर का मां शारदा मंदिर, सलकनपुर का विजयासन देवी मंदिर, उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर, दतिया का पीतांबरा पीठ और सतना क्षेत्र का चित्रकूट धार्मिक आस्था के लिहाज से प्रमुख स्थानों में गिने जाते हैं।
इन मंदिरों में जाने से पहले दर्शन का समय, स्थानीय व्यवस्था, भीड़ और यात्रा संबंधी जानकारी जरूर जांच लें। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ सकती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बनानाों में शामिल है।
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मैहर माता मंदिर
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मैहर का मां शारदा मंदिर
मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा मंदिर देशभर में प्रसिद्ध देवी मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और यहां नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। माता शारदा के दर्शन के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं।
मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध रही है, हालांकि यात्रा से पहले वर्तमान व्यवस्था की जानकारी जांचना बेहतर है।
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सलकनपुर मां विजयासन देवी धाम।
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सलकनपुर का विजयासन देवी मंदिर
सलकनपुर में स्थित विजयासन देवी मंदिर भी मध्य प्रदेश के प्रमुख शक्तिस्थलों में से एक है। नवरात्रि में यह स्थल भक्तों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर की पहचान यहां मौजूद दीप स्तंभों से भी जुड़ी है। मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिलता है।
भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहां पहुंचते हैं। त्योहार के समय भीड़ अधिक होने के कारण यात्रा की तैयारी पहले से करना अच्छा रहता है।
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हरसिद्धी शक्तिपीठ
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उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर
धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित हरसिद्धि मंदिर देवी उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर की पहचान यहां मौजूद दीप स्तंभों से भी जुड़ी है। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर मंदिर में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है।
नवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा और धार्मिक गतिविधियों का आयोजन होता है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर के साथ हरसिद्धि मंदिर के दर्शन भी अपनी यात्रा में शामिल करते हैं।
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पीतांबरा माता मंदिर, मध्य प्रदेश
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दतिया का पीतांबरा पीठ
दतिया स्थित पीतांबरा पीठ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान मां पीतांबरा देवी की उपासना के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा और धार्मिक गतिविधियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है।
यहां यात्रा करते समय मंदिर के मौजूदा दर्शन नियमों और समय की जानकारी पहले से लेना उचित है।