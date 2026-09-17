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वीकेंड ट्रैवल: दिल्ली से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये जगहें, 5,000 रुपये में घूम आएं पहाड़, झील और जंगल

Thu, 17 Sep 2026 02:18 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:18 PM IST
सार

Delhi Weekend Trip Under 5000 Rs: दिल्ली के आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां आपको एक ही ट्रिप में पहाड़, झील, जंगल और हरियाली का अनुभव मिल सकता है। उत्तराखंड के लैंसडाउन और ऋषिकेश से लेकर हरियाणा के मोरनी हिल्स और राजस्थान के सरिस्का तक, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है। 

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Weekend Trips From Delhi Under Rs 5000: Explore Mountains, Lakes And Forests Disprj
वीकेंड ट्रिप दिल्ली से बजट में - फोटो : AI

Weekend Trips From Delhi: वीकेंड आते ही दिल्ली की भागदौड़ से दूर कहीं शांत जगह पर जाने का मन करता है, लेकिन बजट और समय दोनों ही आड़े आ जाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ दो दिन हैं और करीब 5,000 रुपये का बजट है, तो दिल्ली-एनसीआर से कई खूबसूरत जगहों का प्लान बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए हमेशा लंबी छुट्टी लेने या महंगी ट्रिप बुक करने की जरूरत नहीं होती।



दिल्ली के आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां आपको एक ही ट्रिप में पहाड़, झील, जंगल और हरियाली का अनुभव मिल सकता है। उत्तराखंड के लैंसडाउन और ऋषिकेश से लेकर हरियाणा के मोरनी हिल्स और राजस्थान के सरिस्का तक, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है। कहीं पहाड़ों के बीच सुबह की शुरुआत होती है तो कहीं जंगल सफारी और झील के किनारे शाम बिताने का मौका मिलता है।

हालांकि 5,000 रुपये का बजट यात्रा के साधन, होटल, खाने और सीजन के हिसाब से बदल सकता है। इसलिए बजट ट्रिप में सार्वजनिक परिवहन, बजट होमस्टे और पहले से टिकट बुक करना मददगार हो सकता है। अगर आप इस वीकेंड दिल्ली से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं।
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मोरनी हिल्स - फोटो : Instagram

मोरनी हिल्स, हरियाणा

यहां पहाड़ और झील दोनों का अनुभव मिल सकता है। दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए मोरनी हिल्स एक अच्छा विकल्प है। पंचकूला जिले में स्थित यह हरियाणा का प्रमुख हिल स्टेशन है। यहां पहाड़ियों के साथ टिक्कर ताल की खूबसूरती देखने को मिलती है।

झील के आसपास हरियाली और पहाड़ी वातावरण आपको शहर की भीड़ से अलग अनुभव देता है। दो दिन की ट्रिप में यहां घूमना और आसपास के इलाकों को देखना संभव है। बजट कम रखना हो तो सार्वजनिक परिवहन और साधारण ठहरने की जगह का विकल्प चुना जा सकता है।

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ऋषिकेश - फोटो : Freepik

ऋषिकेश

पहाड़, गंगा और एडवेंचर का अनुभव एक साथ लेने के लिए ऋषिकेश बेहतरीन जगह है। अगर आपकी लिस्ट में पहाड़ों के साथ नदी और रोमांच भी शामिल है, तो ऋषिकेश को चुना जा सकता है। दिल्ली से बस के जरिए यहां पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है।

गंगा किनारे घूमने, घाट देखने और आसपास के पहाड़ी इलाकों का आनंद लेने के अलावा यहां ट्रेकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां भी लोकप्रिय हैं। हालांकि एडवेंचर गतिविधियों का खर्च अलग से जुड़ सकता है, इसलिए 5,000 के बजट में यात्रा से पहले खर्चों की योजना बनाना जरूरी है।
 

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लैंसडाउन - फोटो : Adobe

लैंसडाउन

शांत पहाड़ और जंगल के बीच सुकून की छुट्टियां बिताने के लिए लैंसडाउन खूबसूरत जगह है। उत्तराखंड का लैंसडाउन उन लोगों के लिए आकर्षक विकल्प है जो भीड़भाड़ से दूर शांत पहाड़ी माहौल चाहते हैं। देवदार के पेड़, पहाड़ी रास्ते और आसपास के जंगल इसे खास बनाते हैं।

यहां वीकेंड पर जाने के लिए बस या साझा टैक्सी जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट होमस्टे चुनने पर यात्रा का खर्च नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

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सरिस्का - फोटो : अमर उजाला

सरिस्का

दिल्ली के आसपास जंगल सफारी के साथ वीकेंड ट्रिप का आनंद लेने के लिए सरिस्का जा सकते हैं। अगर आपको पहाड़ों से ज्यादा जंगल पसंद हैं, तो राजस्थान का सरिस्का अलग अनुभव देगा।

सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी इसका प्रमुख आकर्षण है। आसपास ऐतिहासिक स्थलों और अरावली के प्राकृतिक वातावरण को भी देखा जा सकता है। ध्यान रखें कि सफारी की फीस और उपलब्धता अलग हो सकती है, इसलिए यात्रा से पहले आधिकारिक जानकारी देखना बेहतर रहेगा।

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