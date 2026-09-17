1 of 6 गणपति पंडाल (फाइल) - फोटो : freepik







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अगर आप इस गणेशोत्सव में परिवार के साथ बप्पा के दर्शन करने निकलना चाहते हैं, तो पीतमपुरा, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, रमेश नगर और द्वारका जैसे इलाकों को अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। इन स्थानों पर बड़े स्तर पर गणेशोत्सव आयोजित होने की जानकारी सामने आई है।



दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी गणेश पूजा के आयोजन और स्थानीय पंडाल मौजूद हैं। अलग-अलग आयोजन स्थलों के समय और कार्यक्रम बदल सकते हैं, इसलिए निकलने से पहले आयोजकों की ताजा जानकारी देखना जरूरी है। Delhi Ganpati Pandal 2026: गणेश चतुर्थी के साथ दिल्ली-एनसीआर भी गणपति बप्पा के रंग में रंग चुका है। महाराष्ट्र की तर्ज पर राजधानी और आसपास के शहरों में कई जगहों पर बड़े गणपति पंडाल सजाए गए हैं, जहां दर्शन के साथ भव्य सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई गई और इस समय दिल्ली के कई इलाकों में गणेशोत्सव की रौनक बनी हुई है।

2 of 6 Lalbagh Cha Raja Delhi - फोटो : Instagram

पीतमपुरा में नेताजी सुभाष प्लेस का भव्य पंडाल



उत्तर-पश्चिम दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस गणेशोत्सव के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। यहां लालबागचा राजा ट्रस्ट दिल्ली की ओर से बड़े स्तर पर पंडाल सजाया जाता है। 2026 के आयोजन की जानकारी में इसे दिल्ली के प्रमुख गणेश पंडालों में शामिल किया गया है।



14 सितंबर से 24 सितंबर 2026 तक आप एनएसपी डीडीए ग्राउंड पीतमपुरा स्थित गणपति पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के लिए जा सकते हैं। शाम को 5 बजे से रात 11.50 बजे तक पंडाल दर्शन के लिए खुला रहता है और यहां आपको फ्री एंट्री मिलेगी। इस पंडाल तक पहुंचने के लिए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन है।

3 of 6 दिल्ली का महाराजा - फोटो : instagram

लक्ष्मी नगर स्थित दिल्ली का महाराजा



पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर का गणेशोत्सव भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। रिपोर्ट के अनुसार यहां श्री गणेश सेवा मंडल की ओर से पंडाल लगाया गया है, जिसे ‘दिल्ली का महाराजा’ नाम से जाना जाता है। आयोजन स्थल बैंक एन्क्लेव और प्रियदर्शिनी विहार क्षेत्र में डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम के पास है। यहां पहुंचने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। यहां से आप ई रिक्शा या आॅटो के माध्यम से गणपति पंडाल तक पहुंच सकते हैं।



इस गणपति पंडाल में की मुख्य खासियत ये है कि इसे 12 ज्योतिर्लिंग की थीम पर बनाया गया है। मुख्य द्वार पर सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के जैसी सजावट की गई है। वहीं अंदर 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं। गणपति प्रतिमा के पास ही 52 शक्तिपीठ के दर्शन और खाटू श्याम के भी दर्शन मिल जाएंगे। शाम को यहां रंगारंग कार्यक्रम और कीर्तन का आयोजन होता है।

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4 of 6 गणपति पंडाल (फाइल) - फोटो : instagram

मयूर विहार फेज-1 में भक्ति और व्यवस्थित दर्शन



मयूर विहार फेज-1 में श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर समिति से जुड़ा गणेशोत्सव आयोजन भी प्रमुख आकर्षण है। क्षेत्र में स्थित श्री शुभ सिद्धी विनायक मंदिर गणेश भक्तों के बीच जाना-पहचाना मंदिर है। पंडाल मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास पाॅकेट-4 में स्थापित है। परिवार के साथ दर्शन के लिए सुविधाजनक क्षेत्र है।

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5 of 6 Dwarka Sector 12 Ganpati - फोटो : instagram