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Hartalika Teej 2026: तीज का असली रंग देखना है? इस बार इन 7 शहरों का बनाएं ट्रैवल प्लान

Sat, 12 Sep 2026 02:30 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 12 Sep 2026 02:30 PM IST
सार

Hartalika Teej 2026: अगर आप त्योहारों के दौरान यात्रा करना पसंद करते हैं और भारत की पारंपरिक संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो तीज के मौके पर कुछ खास शहरों का ट्रैवल प्लान बनाया जा सकता है। राजस्थान की शाही परंपराओं से लेकर हरियाणा और उत्तर भारत के लोक उत्सव तक, हर जगह तीज मनाने का अपना अलग अंदाज 

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Best Places to Celebrate Teej in India: Add These Cities to Your Travel List
तीज सेलिब्रेशन - फोटो : Ai

सावन और भादो के महीने में आने वाला तीज का त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रंगों, परंपराओं, लोकगीतों, झूलों और उत्सव की खूबसूरत संस्कृति का पर्व भी है। खासतौर पर उत्तर भारत और राजस्थान के कई शहरों में तीज का जश्न देखने लायक होता है। महिलाएं पारंपरिक हरे, लाल और पीले रंग के कपड़ों में सजती हैं, हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और लोकगीतों के साथ त्योहार का आनंद लेती हैं। कई जगहों पर तीज माता की सवारी और शोभायात्राएं भी निकाली जाती हैं, जो स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाती हैं।


 

अगर आप त्योहारों के दौरान यात्रा करना पसंद करते हैं और भारत की पारंपरिक संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो तीज के मौके पर कुछ खास शहरों का ट्रैवल प्लान बनाया जा सकता है। राजस्थान की शाही परंपराओं से लेकर हरियाणा और उत्तर भारत के लोक उत्सव तक, हर जगह तीज मनाने का अपना अलग अंदाज है।

इस त्योहार पर शहरों की रौनक, बाजारों की सजावट और पारंपरिक पकवान यात्रा के अनुभव को और भी खास बना सकते हैं। आइए जानते हैं उन शहरों के बारे में, जहां तीज का असली रंग देखने के लिए आप अपनी अगली ट्रिप प्लान कर सकते हैं।
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Jaipur - फोटो : amar ujala File

जयपुर
 

राजस्थान की राजधानी जयपुर तीज उत्सव के लिए सबसे चर्चित शहरों में शामिल है। यहां तीज के दौरान पारंपरिक उत्सव का अलग ही माहौल देखने को मिलता है। शहर के बाजार रंग-बिरंगी चूड़ियों, लहरिया साड़ियों, मेहंदी और पारंपरिक सामान से सज जाते हैं।
 

जयपुर की तीज यात्रा और पारंपरिक उत्सव पर्यटकों को खास आकर्षित करते हैं। अगर आप राजस्थान की संस्कृति, पारंपरिक परिधान और शाही अंदाज को एक साथ देखना चाहते हैं, तो तीज के समय जयपुर की यात्रा शानदार अनुभव हो सकती है।

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उदयपुर - फोटो : Adobe Stock

उदयपुर
 

उदयपुर अपनी झीलों, महलों और राजस्थानी संस्कृति के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। तीज के मौके पर यहां का फेस्टिव माहौल यात्रा को और खास बना सकता है।
 

यहां घूमने के दौरान आप पारंपरिक बाजारों में शॉपिंग कर सकते हैं और राजस्थानी परिधानों तथा लोक संस्कृति की झलक देख सकते हैं। त्योहार के समय उदयपुर की सुंदर गलियां और शाही माहौल एक यादगार ट्रैवल एक्सपीरियंस दे सकता है।

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तीज कहां मनाएं - फोटो : Ai

कोटा
 

राजस्थान का कोटा भी तीज के त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाने वाले शहरों में शामिल है। यहां त्योहार के दौरान स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है।
 

अगर आप भीड़भाड़ वाले बड़े शहरों से अलग राजस्थान के स्थानीय उत्सव को करीब से देखना चाहते हैं, तो कोटा की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। यहां का पारंपरिक माहौल तीज के रंग को और खास बना देता है।

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तीज कहां मनाएं - फोटो : Ai

जोधपुर
 

नीले शहर के नाम से मशहूर जोधपुर अपनी समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है। तीज के दौरान यहां के बाजारों में त्योहार की रौनक दिखाई देती है।
 

महिलाओं के पारंपरिक परिधान, रंग-बिरंगी चूड़ियां और मेहंदी के साथ यहां राजस्थानी संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है। आप तीज की यात्रा के साथ मेहरानगढ़ किला और शहर के अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं।

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