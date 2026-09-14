फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Travel ›   Ganesh Chaturthi 2026: Want Bappa Darshan? Check These Famous Pandals From Delhi to Lucknow

गणेश चतुर्थी 2026: गणपति बप्पा मोरया! दिल्ली से लखनऊ तक इन पंडालों में करें बप्पा के भव्य दर्शन

Mon, 14 Sep 2026 03:42 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 14 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

Ganesh Chaturthi 2026: अगर आप इस गणपति उत्सव पर गणेश पंडाल में जाकर बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं, तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई जगहों पर खास गणपति उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं।

विज्ञापन
Ganesh Chaturthi 2026: Want Bappa Darshan? Check These Famous Pandals From Delhi to Lucknow
गणपति पंडाल - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Ganesh Pandals 2026: गणपति बप्पा के स्वागत का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है और इसके साथ ही देशभर में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। 10 दिवसीय उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होगा। 

विज्ञापन

अगर आप घर पर पूजा के साथ-साथ सार्वजनिक पंडाल में जाकर बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं, तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई जगहों पर खास गणपति उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पीतमपुरा, लक्ष्मी नगर और अन्य इलाकों में भव्य आयोजन आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस बार दिल्ली के कुछ पंडालों में धार्मिक आस्था के साथ भारत की तकनीकी और रक्षा क्षमता को दर्शाने वाली थीम भी देखने को मिल रही है।

विज्ञापन

 

दिल्ली में कहां करें बप्पा के दर्शन?

दिल्ली में गणेशोत्सव का रंग हर साल गहराता जा रहा है। पीतमपुरा, लक्ष्मी नगर और आरके पुरम जैसे इलाकों में गणपति उत्सव और पंडाल विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं। दिल्ली में गणेशोत्सव से जुड़े आयोजन कई समुदायों की भागीदारी के साथ होते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन


अगर आप पंडाल के साथ मंदिर में भी दर्शन करना चाहते हैं, तो कनॉट प्लेस का प्रसिद्ध गणेश मंदिर भी विकल्प हो सकता है। गणेशोत्सव के दौरान दिल्ली के मंदिरों और पंडालों में भक्तों की आवाजाही बढ़ जाती है। 
 

लखनऊ में यहां दिखेगा बप्पा का भव्य दरबार

नवाबों की नगरी लखनऊ में भी गणेशोत्सव को लेकर खास उत्साह है। शहर के प्रमुख आकर्षणों में झूलेलाल वाटिका गणेश उत्सव पंडाल शामिल है, जो गोमती नदी के किनारे आयोजित होता है। यह पंडाल लंबे समय से लखनऊ के प्रमुख गणपति उत्सव स्थलों में गिना जाता है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

इसके अलावा लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, इंदिरा नगर और आलमबाग जैसे इलाकों में भी स्थानीय समितियों की ओर से गणपति उत्सव आयोजित किए जाते हैं। अलग-अलग पंडालों में सजावट, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद की व्यवस्था श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है।


दर्शन पर जाने से पहले ध्यान रखें

गणेश चतुर्थी के दौरान बड़े पंडालों में भीड़ काफी बढ़ सकती है। इसलिए परिवार के साथ जाने पर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। पंडालों के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर स्थानीय निर्देशों का पालन करें।

इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है और अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को होगी। अलग-अलग पंडालों में कार्यक्रम और दर्शन के समय अलग हो सकते हैं, इसलिए निकलने से पहले आयोजकों की ताजा जानकारी जरूर जांच लें।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed