Rajasthan Travel Guide: सितंबर में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह महीना आपके लिए काफी दिलचस्प साबित हो सकता है। आमतौर पर राजस्थान को लोग तेज गर्मी और रेगिस्तानी मौसम के लिए जानते हैं, लेकिन सितंबर में मानसून के असर से राज्य के कई हिस्सों का मौसम और नजारा बदल जाता है। राजस्थान पर्यटन के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान राज्य में तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और इस अवधि में पीक टूरिस्ट सीजन की तुलना में भीड़ कम मिल सकती है।
हालांकि सितंबर को पूरी तरह बारिश वाला महीना मानना सही नहीं होगा। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसे इलाकों में मौसम का अनुभव पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर या बाड़मेर से अलग हो सकता है। इस समय यात्रा करने वालों को बारिश, उमस और गर्म दोपहर के साथ-साथ सुहावनी सुबह और शाम भी मिल सकती है।
सितंबर 2026 में मौसम की स्थिति खास तौर पर बदलती हुई है। IMD के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान से लगभग 19 सितंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक का दौर रह सकता है। इसलिए ट्रिप से पहले अपने शहर के ताजा मौसम अपडेट को जरूर देखना चाहिए।
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जैसलमेर
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सितंबर में राजस्थान में कितनी गर्मी?
सितंबर में मई-जून जैसी भीषण गर्मी आमतौर पर नहीं रहती, लेकिन दोपहर में तापमान अभी भी गर्म महसूस हो सकता है। राजस्थान पर्यटन के अनुसार जुलाई-सितंबर में राज्य का व्यापक तापमान दायरा करीब 21-35°C रहता है।
किले, महल और बाजार घूमने के लिए सुबह और शाम का समय ज्यादा आरामदायक रह सकता है। दोपहर में होटल या इनडोर आकर्षणों को शामिल करना बेहतर रहेगा।
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सितंबर में राजस्थान जाएं या नहीं
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राजस्थान में बारिश कितनी?
सितंबर मानसून का आखिरी चरण है, इसलिए बारिश का अनुभव जगह के अनुसार बदल सकता है। आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानसून का असर पश्चिमी और शुष्क हिस्सों की तुलना में अधिक रहता है।
2026 में भी मानसून की वापसी से पहले राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। इसलिए ट्रिप के दौरान छाता, हल्का रेनकोट और वाटरप्रूफ बैग रखना समझदारी होगी।
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जैसलमेर
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भीड़ कितनी मिलेगी?
अगर आपका लक्ष्य कम भीड़ में राजस्थान देखना है तो सितंबर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। राजस्थान पर्यटन जुलाई-सितंबर को पीक टूरिस्ट सीजन से पहले अपेक्षाकृत कम भीड़ वाला समय बताता है।
इसका फायदा यह है कि जयपुर के किलों, उदयपुर की झीलों और पुराने शहरों में घूमने का अनुभव अपेक्षाकृत शांत हो सकता है। हालांकि सप्ताहांत और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर स्थानीय भीड़ फिर भी मिल सकती है।
सितंबर में कौन-कौन सी जगहें रहेंगी बेस्ट?
उदयपुर सितंबर में खास आकर्षक हो सकता है। मानसून के बाद अरावली की हरियाली और झीलों का नजारा शहर को अलग रूप देता है। राजस्थान पर्यटन भी मानसून के दौरान उदयपुर को खास तौर पर खूबसूरत विकल्पों में गिनता है।
जयपुर में आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और पुराने बाजार घूमे जा सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए सुबह और शाम की sightseeing बेहतर रहेगी।
अगर भीड़ से दूर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो बूंदी अच्छा विकल्प हो सकता है। मानसून के बाद आसपास की हरियाली और ऐतिहासिक वातावरण इसे खास बनाते हैं। Rajasthan Tourism
पहाड़ी मौसम पसंद करने वालों के लिए माउंट आबू सितंबर में आकर्षक विकल्प हो सकता है। यहां प्रकृति, हरियाली और अपेक्षाकृत ठंडा वातावरण राजस्थान के दूसरे हिस्सों से अलग अनुभव देता है।
जैसलमेर सितंबर में घूमना संभव है, लेकिन यहां गर्मी और धूप का असर दूसरे पर्यटन स्थलों की तुलना में ज्यादा महसूस हो सकता है। डेजर्ट एक्टिविटीज के लिए सुबह या सूर्यास्त का समय चुनना बेहतर रहेगा।