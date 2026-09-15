Rajasthan Travel Guide: सितंबर में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह महीना आपके लिए काफी दिलचस्प साबित हो सकता है। आमतौर पर राजस्थान को लोग तेज गर्मी और रेगिस्तानी मौसम के लिए जानते हैं, लेकिन सितंबर में मानसून के असर से राज्य के कई हिस्सों का मौसम और नजारा बदल जाता है। राजस्थान पर्यटन के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान राज्य में तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और इस अवधि में पीक टूरिस्ट सीजन की तुलना में भीड़ कम मिल सकती है।





हालांकि सितंबर को पूरी तरह बारिश वाला महीना मानना सही नहीं होगा। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसे इलाकों में मौसम का अनुभव पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर या बाड़मेर से अलग हो सकता है। इस समय यात्रा करने वालों को बारिश, उमस और गर्म दोपहर के साथ-साथ सुहावनी सुबह और शाम भी मिल सकती है।



सितंबर 2026 में मौसम की स्थिति खास तौर पर बदलती हुई है। IMD के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान से लगभग 19 सितंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक का दौर रह सकता है। इसलिए ट्रिप से पहले अपने शहर के ताजा मौसम अपडेट को जरूर देखना चाहिए।