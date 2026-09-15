Ganeshotsav Travel Plan: गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र का माहौल देखने लायक होता है। खासतौर पर मुंबई और पुणे में गणपति उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, कला, संगीत और सामुदायिक उत्साह का बड़ा हिस्सा बन जाता है।
अगर आप इस बार गणेशोत्सव में महाराष्ट्र घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो तीन दिनों में मुंबई और पुणे दोनों का फेस्टिवल एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। मुंबई में बड़े गणपति पंडाल, आकर्षक सजावट और रात तक चलने वाली रौनक देखने को मिलती है, जबकि पुणे अपने पारंपरिक गणपति मंडलों और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है।
तीन दिन की यात्रा में सही प्लानिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि गणेशोत्सव के दौरान प्रमुख इलाकों में भीड़ और ट्रैफिक काफी बढ़ सकता है। ऐसे में एक ही दिन में बहुत ज्यादा जगह कवर करने के बजाय प्रमुख गणपति मंडलों और आसपास के आकर्षणों को शामिल करना बेहतर रहेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी समय बचाने में मदद कर सकता है। यात्रा से पहले संबंधित मंडलों की दर्शन व्यवस्था, स्थानीय ट्रैफिक नियम और कार्यक्रमों की ताजा जानकारी जरूर जांच लें।
2 of 5
लालबाग चा राजा मुंबई
- फोटो : AI
पहला दिन- मुंबई में गणपति उत्सव की शुरुआत
पहले दिन मुंबई के प्रमुख गणपति स्थलों से यात्रा शुरू करें। में दर्शन के बाद दादर और आसपास के प्रसिद्ध गणपति मंडलों का रुख किया जा सकता है।
इसके बाद और दक्षिण मुंबई की ओर घूमते हुए शहर की फेस्टिवल वाइब महसूस कर सकते हैं। शाम का समय गणपति पंडालों की सजावट देखने के लिए खास हो सकता है। भीड़ को देखते हुए रात में होटल लौटने के लिए पहले से रूट तय रखना बेहतर रहेगा।
दूसरा दिन- मुंबई से पुणे और ऐतिहासिक गणपति दर्शन
दूसरे दिन सुबह मुंबई से पुणे के लिए निकलें। ट्रेन या बस से यात्रा करना सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। पुणे पहुंचने के बाद शहर के प्रसिद्ध गणपति मंडलों की यात्रा शुरू करें।
पुणे में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में शामिल है। इसके आसपास के पारंपरिक गणपति मंडलों को भी अपनी सूची में शामिल किया जा सकता है। समय मिलने पर भी देखा जा सकता है।
शाम को पुणे के पुराने शहर की गलियों में गणेशोत्सव की सजावट और स्थानीय माहौल का आनंद लें।
4 of 5
Pune Ganpati Pandal
- फोटो : Ai
तीसरा दिन- पुणे दर्शन और लोकल फूड
तीसरे दिन सुबह पुणे के बाकी प्रमुख गणपति मंडलों के दर्शन करें। इसके बाद शहर के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। मिसल पाव, भाकरवड़ी और पुणेरी स्नैक्स इस ट्रिप को और यादगार बना सकते हैं।
अगर समय पर्याप्त हो तो जैसे ऐतिहासिक स्थल को भी यात्रा में शामिल किया जा सकता है। शाम को अपनी वापसी की यात्रा शुरू करें।
ट्रिप के दौरान इन बातों का रखें ध्यान
गणेशोत्सव के दौरान मुंबई और पुणे में भीड़ काफी अधिक हो सकती है। होटल और यात्रा टिकट पहले से बुक करना बेहतर है। दर्शन के लिए आरामदायक कपड़े और जूते पहनें तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल, पर्स और जरूरी सामान का ध्यान रखें। पंडालों में फोटोग्राफी या वीडियो से जुड़े स्थानीय नियमों का पालन करें।
तीन दिनों में मुंबई की भव्यता और पुणे की पारंपरिक गणपति संस्कृति को करीब से देखने का यह प्लान त्योहार के साथ महाराष्ट्र की विरासत को एक्सप्लोर करने का शानदार तरीका बन सकता है।