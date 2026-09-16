केरल का श्री अनंत पद्मनाभस्वामी मंदिर अनंत चतुर्दशी के संदर्भ में विशेष रूप से आकर्षक धार्मिक स्थल है, क्योंकि यहां भगवान विष्णु को अनंत शेष पर शयन करते हुए पद्मनाभ स्वरूप में पूजा जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ, तिरुपति और द्वारका जैसे प्रमुख तीर्थ भी भगवान विष्णु या उनके अवतारी स्वरूपों से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र हैं।

अनंत चौदस को अगर आप मंदिर दर्शन के साथ मनाना चाहते हैं, तो देश के कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों की यात्रा आध्यात्मिक अनुभव के साथ-साथ भारत की समृद्ध स्थापत्य और धार्मिक परंपराओं से परिचित होने का अवसर भी देती है। खास बात यह है कि भगवान विष्णु अलग-अलग मंदिरों में अलग स्वरूपों और स्थानीय परंपराओं के साथ पूजे जाते हैं।

Famous Vishnu Temples: सनातन परंपरा में अनंत चतुर्दशी यानी अनंत चौदस का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व 2026 में 25 सितंबर, शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने और अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा है। इसी दिन गणेश उत्सव का समापन और गणेश प्रतिमा विसर्जन भी बड़े स्तर पर किया जाता है।