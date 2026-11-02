Ayodhya Trip Planning 2026: अगर आप भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना बेहतर रहेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन के साथ हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू घाट और राम की पैड़ी जैसी कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें घूमने का मौका मिलता है।





ऐसे में अगर आप पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल होगा कि वहां कैसे पहुंचें, कितने दिन रुकें, होटल का खर्च कितना आएगा और पूरी यात्रा का बजट कितना रखना चाहिए?



अयोध्या की यात्रा कम बजट में भी की जा सकती है। आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से अपनी सुविधा के अनुसार पहुंच सकते हैं। यहां बजट होटल, धर्मशालाओं और बेहतर सुविधाओं वाले होटलों के विकल्प भी मौजूद हैं।



अगर आप पहले से टिकट और होटल की बुकिंग कर लेते हैं, तो आखिरी समय की भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं। दो दिन की यात्रा में अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं अयोध्या ट्रिप की पूरी प्लानिंग, संभावित बजट और घूमने की जरूरी जगहों के बारे में।