Ayodhya Trip Planning 2026: अगर आप भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना बेहतर रहेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन के साथ हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू घाट और राम की पैड़ी जैसी कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें घूमने का मौका मिलता है।
ऐसे में अगर आप पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल होगा कि वहां कैसे पहुंचें, कितने दिन रुकें, होटल का खर्च कितना आएगा और पूरी यात्रा का बजट कितना रखना चाहिए?
अयोध्या की यात्रा कम बजट में भी की जा सकती है। आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से अपनी सुविधा के अनुसार पहुंच सकते हैं। यहां बजट होटल, धर्मशालाओं और बेहतर सुविधाओं वाले होटलों के विकल्प भी मौजूद हैं।
अगर आप पहले से टिकट और होटल की बुकिंग कर लेते हैं, तो आखिरी समय की भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं। दो दिन की यात्रा में अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं अयोध्या ट्रिप की पूरी प्लानिंग, संभावित बजट और घूमने की जरूरी जगहों के बारे में।
अयोध्या कैसे पहुंचें?
अयोध्या पहुंचने के लिए आपके पास ट्रेन, बस और हवाई यात्रा के विकल्प हैं।
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ट्रेन से: अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या कैंट प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। देश के कई शहरों से यहां ट्रेनें मिलती हैं।
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बस से: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें लखनऊ, दिल्ली और दूसरे प्रमुख शहरों से उपलब्ध रहती हैं।
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फ्लाइट से: महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है।
अगर आप लखनऊ पहुंचकर सड़क मार्ग से अयोध्या जाना चाहते हैं, तो दोनों शहरों के बीच लगभग 130 किलोमीटर की दूरी है।
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अयोध्या का राम मंदिर।
- फोटो : amar ujala
अयोध्या में कहां-कहां घूम सकते हैं?
अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि कई खूबसूरत धार्मिक स्थल भी हैं।
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श्रीराम जन्मभूमि मंदिर
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हनुमानगढ़ी
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कनक भवन
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राम की पैड़ी
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नागेश्वर नाथ मंदिर
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गुप्तार घाट
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सरयू नदी का घाट
शाम के समय सरयू घाट पर घूमना और आरती देखना आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है।
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कनक भवन अयोध्या
- फोटो : instagram
दो दिन का अयोध्या ट्रिप प्लान
पहला दिन: सुबह राम मंदिर के दर्शन करें। इसके बाद हनुमानगढ़ी, कनक भवन और नागेश्वर नाथ मंदिर जाएं। शाम को राम की पैड़ी और सरयू घाट पर समय बिताएं।
दूसरा दिन: सुबह गुप्तार घाट और आसपास के धार्मिक स्थलों को देखें। इसके बाद स्थानीय बाजारों में खरीदारी करें और शाम तक वापसी की तैयारी करें।
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राम मंदिर अयोध्या
- फोटो : instagram
अयोध्या घूमने में कितना आएगा खर्च?
अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं, तो दो दिन और एक रात की ट्रिप के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 2,000 से 4,000 रुपये का स्थानीय खर्च मानकर चल सकते हैं। इसमें साझा कमरे का खर्च, साधारण भोजन, स्थानीय परिवहन और छोटे-मोटे खर्च शामिल हो सकते हैं। आने-जाने का किराया अलग होगा।
आरामदायक होटल, निजी कैब और बेहतर भोजन के साथ बजट 6,000 से 10,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकता है। ये अनुमान हैं, वास्तविक खर्च तारीख, होटल और यात्रियों की संख्या के अनुसार बदल सकता है।