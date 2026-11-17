Why Dev Deepawali Celebrated in Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाई जाने वाली देव दीपावली देश के सबसे भव्य और प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में से एक है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काशी के गंगा घाट लाखों दीपों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं। गंगा के किनारे जलते मिट्टी के दीपक, मंदिरों में गूंजते मंत्र और भव्य गंगा आरती इस उत्सव को बेहद खास बना देते हैं।

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाराणसी में देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन-सी पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है? दरअसल, देव दीपावली को देवताओं की दीपावली कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। इसी खुशी में काशी के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं।इसके अलावा इस पर्व का संबंध भगवान शिव और त्रिपुरासुर के वध से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि देव दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि-मुनियों को परेशान कर रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई।मान्यता है कि भगवान शिव की इस विजय की खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा प्रचलित है।वाराणसी को भगवान शिव की नगरी और मोक्ष की नगरी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव स्वयं काशी में विराजमान हैं। यहां बहने वाली मां गंगा का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है।ऐसी मान्यता है कि देव दीपावली के दिन देवी-देवता गंगा में स्नान करने के लिए काशी आते हैं। इसी आस्था के चलते वाराणसी के अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक दीप जलाए जाते हैं। गंगा के दोनों किनारों पर जगमगाते दीपों का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास होता है।देव दीपावली के दिन सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगती है। लोग गंगा में पवित्र स्नान करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। शाम होते ही घाटों, मंदिरों और घरों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं।इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट सहित प्रमुख घाटों पर भव्य गंगा आरती आयोजित की जाती है। मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की रोशनी से पूरी काशी भक्तिमय हो उठती है। कई श्रद्धालु नाव से गंगा के बीच जाकर रोशनी से सजे घाटों का अद्भुत नजारा देखते हैं।दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है। दोनों त्योहारों के बीच लगभग 15 दिनों का अंतर होता है। दिवाली पर लोग भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और माता लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी परंपराएं निभाते हैं, जबकि देव दीपावली मुख्य रूप से देवताओं के स्वागत और भगवान शिव की विजय की मान्यताओं से जुड़ी है।