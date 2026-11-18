1 of 8 रोमांटिक जगहें - फोटो : AI







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7 Romantic Places: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घूमने-फिरने का मजा दोगुना हो जाता है। ठंडी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबारी, खूबसूरत वादियां और सुहाना मौसम किसी भी ट्रिप को खास बना देते हैं। अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर अपने पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो सर्दियों की शुरुआत घूमने के लिए बेहतरीन समय हो सकती है। खास बात यह है कि भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।



कुछ कपल्स को बर्फ से ढके पहाड़ पसंद आते हैं, तो कुछ समुद्र किनारे सूर्यास्त देखना पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग झीलों, हरे-भरे जंगलों और खूबसूरत रिसॉर्ट्स के बीच समय बिताना चाहते हैं। भारत में इन सभी तरह के अनुभवों के लिए शानदार डेस्टिनेशन मौजूद हैं।



अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो कश्मीर, मनाली, उदयपुर और गोवा जैसी जगहें आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती हैं। यहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ रोमांटिक गतिविधियों का भी आनंद लिया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां की यात्रा आपके रिश्ते में खूबसूरत यादें जोड़ सकती है। कुछ कपल्स को बर्फ से ढके पहाड़ पसंद आते हैं, तो कुछ समुद्र किनारे सूर्यास्त देखना पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग झीलों, हरे-भरे जंगलों और खूबसूरत रिसॉर्ट्स के बीच समय बिताना चाहते हैं। भारत में इन सभी तरह के अनुभवों के लिए शानदार डेस्टिनेशन मौजूद हैं।अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो कश्मीर, मनाली, उदयपुर और गोवा जैसी जगहें आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती हैं। यहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ रोमांटिक गतिविधियों का भी आनंद लिया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां की यात्रा आपके रिश्ते में खूबसूरत यादें जोड़ सकती है।

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2 of 8 डल झील श्रीनगर, कश्मीर - फोटो : Adobe

पार्टनर के साथ घूमने के लिए ये हैं 7 रोमांटिक जगहें कश्मीर

अगर आप पार्टनर के साथ बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, तो कश्मीर शानदार विकल्प है। यहां डल झील में शिकारा की सवारी, खूबसूरत हाउसबोट में ठहरना और गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में घूमना आपके ट्रिप को यादगार बना सकता है। दिसंबर से फरवरी के बीच गुलमर्ग में बर्फ देखने की संभावना रहती है, हालांकि मौसम पर निर्भर करता है।

3 of 8 मनाली - फोटो : AI

मनाली



हिमाचल प्रदेश का मनाली कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत कैफे और आरामदायक कॉटेज आपको सुकून भरा अनुभव देते हैं। पार्टनर के साथ सोलंग वैली घूमना और पहाड़ों के बीच खूबसूरत तस्वीरें लेना शानदार अनुभव हो सकता है।



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4 of 8 कपल के लिए रोमांटिक जगहें उदयपुर - फोटो : AI

उदयपुर

राजस्थान का उदयपुर रोमांटिक छुट्टियों के लिए बेहतरीन जगह है। यहां पिछोला झील में बोटिंग, सिटी पैलेस की सैर और झील किनारे डिनर का आनंद लिया जा सकता है। सर्दियों में यहां का मौसम भी घूमने के लिए काफी अनुकूल रहता है। अगर आप शाही अंदाज में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो उदयपुर जरूर जाएं।

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5 of 8 Canocona Beach Goa - फोटो : instagram