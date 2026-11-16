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देव दीपावली 2026: काशी की रोशनी के बीच बनाएं बजट ट्रिप का प्लान, कम खर्च में देखें लाखों दीपों का अद्भुत नजारा
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:59 PM IST
सार
Dev Deepawali 2026: थोड़ी सी प्लानिंग और सही बजट के साथ आप काशी की देव दीपावली का शानदार अनुभव ले सकते हैं। इस बार 24 नवंबर को बाबा विश्वनाथ की नगरी की दिव्यता और गंगा घाटों की रोशनी को करीब से देखने का मौका न गंवाएं।
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देव दीपावली पर बजट में घूमें काशी
- फोटो : AI
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Varanasi Dev Deepawali 2026: अगर आप भी इस साल देव दीपावली के मौके पर काशी की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो अभी से अपनी ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाई जाने वाली देव दीपावली देश के सबसे खूबसूरत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। इस खास मौके पर गंगा के घाट लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। गंगा आरती, दीपदान और रोशनी से सजी काशी का नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
साल 2026 में देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस उत्सव में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि, त्योहार के दौरान होटल, टैक्सी और नाव की कीमतें सामान्य दिनों के मुकाबले बढ़ सकती हैं। ऐसे में अगर आप कम बजट में काशी घूमना चाहते हैं, तो थोड़ी समझदारी से बनाई गई योजना आपका काफी पैसा बचा सकती है।
कब है देव दीपावली 2026?
इस साल देव दीपावली 24 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन वाराणसी के गंगा घाटों पर दीपदान और विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती और रोशनी से सजे घाट इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं।
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ट्रेन
- फोटो : instagram
ट्रेन से करें सफर, बचेगा पैसा
अगर आप बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं, तो वाराणसी पहुंचने के लिए ट्रेन सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है। वाराणसी जंक्शन, बनारस और काशी रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़े हैं। त्योहार के समय टिकटों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए पहले से रिजर्वेशन करा लें। ट्रेन का किराया आपके शुरुआती शहर और यात्रा की श्रेणी पर निर्भर करेगा।
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hotel demo
- फोटो : freepik
होटल बुकिंग में ऐसे बचाएं पैसे
देव दीपावली के दौरान घाटों के आसपास होटल काफी महंगे हो सकते हैं। इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें। अस्सी घाट, लंका, भेलूपुर और सिगरा जैसे इलाकों में बजट होटल और गेस्ट हाउस तलाश सकते हैं। धर्मशाला और हॉस्टल भी कम खर्च में रुकने के विकल्प हो सकते हैं।
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Dev Deepawali in varanasi
- फोटो : अमर उजाला
बिना टिकट खर्च किए देखें काशी के खूबसूरत घाट
देव दीपावली की सबसे खास बात यह है कि घाटों पर दीपों की जगमगाहट देखने के लिए आपको कोई एंट्री टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होती। आप अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट तक घूम सकते हैं। हालांकि, भीड़ और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कुछ रास्तों पर प्रतिबंध हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय निर्देशों का पालन करें।
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स्ट्रीट फूड
- फोटो : PTI
खाने-पीने का बजट रखें कम
वाराणसी अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है। यहां आप कचौड़ी-सब्जी, टमाटर चाट, बनारसी लस्सी और चाय का आनंद ले सकते हैं। सामान्य स्थानीय दुकानों पर खाने से आपका बजट नियंत्रित रह सकता है। साफ-सफाई और पीने के पानी की गुणवत्ता का ध्यान जरूर रखें।
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