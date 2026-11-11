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बाल दिवस 2026: बच्चों के लिए ये 7 जगहें हैं बेस्ट, 14 नवंबर को परिवार के साथ बनाएं घूमने का प्लान

Wed, 11 Nov 2026 08:59 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 11 Nov 2026 08:59 PM IST
सार

best places to visit with kids: बाल दिवस बच्चों के साथ खुशियां बांटने और उन्हें कुछ नया सिखाने का खास अवसर है। इस बार 14 नवंबर को उन्हें सिर्फ गिफ्ट देने के बजाय किसी खूबसूरत जगह की सैर पर ले जाएं। साइंस म्यूजियम से लेकर चिड़ियाघर और एडवेंचर पार्क तक, ऐसे कई विकल्प हैं जहां बच्चे मनोरंजन के साथ नई चीजें सीख सकते हैं। बस उनकी उम्र, पसंद और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रिप प्लान करें।

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Best Places to Visit with Kids on Children's Day in India
बाल दिवस पर कहां जाएं - फोटो : AI

Children's Day Trip Ideas: बाल दिवस पर बच्चों को घूमाने के लिए साइंस म्यूजियम, चिड़ियाघर, प्लेनेटेरियम, एम्यूजमेंट पार्क, नेचर पार्क, ऐतिहासिक स्थल और एडवेंचर पार्क बेहतरीन विकल्प हैं। इन जगहों पर बच्चे मनोरंजन के साथ नई चीजें सीख भी सकते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर परिवार के साथ एक यादगार ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

मुख्य बातें

  • भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है।

  • बच्चों के लिए साइंस म्यूजियम और प्लेनेटेरियम मनोरंजन के साथ ज्ञान बढ़ाने वाले विकल्प हैं।

  • चिड़ियाघर और नेचर पार्क में बच्चे वन्यजीवों और प्रकृति को करीब से जान सकते हैं।

  • एम्यूजमेंट पार्क और एडवेंचर पार्क बच्चों के लिए रोमांचक अनुभव दे सकते हैं।

  • ट्रिप चुनते समय बच्चों की उम्र, मौसम, बजट और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।
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बाल दिवस पर कहां जाएं - फोटो : AI

बाल दिवस पर बच्चों को कहां घुमाने ले जाएं? जानें 7 बेहतरीन जगहें

बाल दिवस बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने और उनके साथ खास समय बिताने का अच्छा मौका है। इस दिन आप बच्चों को सिर्फ खिलौने या गिफ्ट देने के बजाय किसी ऐसी जगह घुमाने ले जा सकते हैं, जहां वे खेलें, नई चीजें सीखें और कुछ यादगार पल बिताएं। आइए जानते हैं बच्चों के लिए सात शानदार ट्रिप डेस्टिनेशन के बारे में।


1. चिड़ियाघर में बच्चों को दिखाएं वन्यजीवों की दुनिया

अगर आपके बच्चे जानवरों को देखने के शौकीन हैं तो चिड़ियाघर घूमने का प्लान बना सकते हैं। यहां बच्चे शेर, हाथी, जिराफ, हिरण और कई तरह के पक्षियों को करीब से देख सकते हैं।

दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क, लखनऊ का नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान और मैसूर का चिड़ियाघर अच्छे विकल्प हैं। बच्चों को यहां वन्यजीवों और उनके संरक्षण के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा।

2. साइंस म्यूजियम में बढ़ाएं बच्चों का ज्ञान

बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए साइंस म्यूजियम बेहतरीन जगह है। यहां विज्ञान के मॉडल, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष और तकनीक से जुड़े कई आकर्षक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं।

दिल्ली का नेशनल साइंस सेंटर और मुंबई का नेहरू साइंस सेंटर बच्चों के लिए अच्छे विकल्प हैं। यहां बच्चे खेल-खेल में विज्ञान की कई मुश्किल बातें आसानी से समझ सकते हैं।

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बाल दिवस पर कहां जाएं - फोटो : AI

3. प्लेनेटेरियम में दिखाएं अंतरिक्ष की दुनिया

अगर आपके बच्चे चांद, तारों और ग्रहों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें प्लेनेटेरियम जरूर ले जाएं। यहां विशेष शो के जरिए अंतरिक्ष और सौरमंडल की जानकारी दी जाती है।

दिल्ली का नेहरू प्लेनेटेरियम, मुंबई का नेहरू प्लेनेटेरियम और बेंगलुरु का जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम अच्छे विकल्प हैं।

4. एम्यूजमेंट पार्क में लें मस्ती का मजा

बाल दिवस पर बच्चों को खूब मस्ती करानी है तो एम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं। यहां झूले, बच्चों की राइड्स, वाटर एक्टिविटीज और कई मनोरंजक खेल मिलते हैं।

दिल्ली-एनसीआर का एडवेंचर आइलैंड और बेंगलुरु, हैदराबाद तथा कोच्चि के वंडरला पार्क अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, राइड चुनते समय बच्चों की उम्र और हाइट से जुड़ी शर्तें जरूर जांचें।

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बाल दिवस पर कहां जाएं - फोटो : AI

5. नेचर पार्क और बॉटनिकल गार्डन में बिताएं समय

अगर आप बच्चों को भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के करीब ले जाना चाहते हैं तो नेचर पार्क या बॉटनिकल गार्डन का चुनाव करें। यहां बच्चे पेड़-पौधों, फूलों और प्राकृतिक वातावरण के बारे में जान सकते हैं।

नोएडा का बॉटनिकल गार्डन और कोलकाता का आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटैनिकल गार्डन घूमने के लिए अच्छे विकल्प हैं। यहां परिवार के साथ पिकनिक भी प्लान की जा सकती है।


6. ऐतिहासिक किलों और स्मारकों की सैर कराएं

बच्चों को इतिहास की जानकारी किताबों के बजाय वास्तविक जगहों पर जाकर देना ज्यादा रोचक हो सकता है। आप उन्हें ऐतिहासिक किलों, महलों और स्मारकों की सैर करा सकते हैं।

आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला और जयपुर का आमेर किला अच्छे विकल्प हैं। यहां बच्चे पुराने समय की वास्तुकला, राजाओं और भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं।
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बाल दिवस पर कहां जाएं - फोटो : AI

7. एडवेंचर पार्क में कराएं रोमांचक अनुभव

अगर आपके बच्चे रोमांच पसंद करते हैं तो उन्हें एडवेंचर पार्क ले जा सकते हैं। यहां उम्र के हिसाब से रोप कोर्स, छोटी क्लाइंबिंग एक्टिविटी और अन्य मनोरंजक खेल उपलब्ध हो सकते हैं।

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रशिक्षित स्टाफ की निगरानी वाली गतिविधियां ही चुनें। हर एक्टिविटी के लिए निर्धारित उम्र और वजन की शर्तें जरूर जांचें।



बाल दिवस पर ट्रिप प्लान करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

बच्चों के साथ घूमने जाने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लें।

  1. बच्चों की उम्र देखें: उसी हिसाब से घूमने की जगह चुनें।

  2. टिकट पहले बुक करें: लोकप्रिय जगहों पर भीड़ हो सकती है।

  3. खाने-पीने का सामान रखें: पानी और जरूरी स्नैक्स साथ रखें।

  4. सुरक्षा का ध्यान रखें: बच्चों को अपनी नजरों से दूर होने दें।

  5. मौसम जांचें: नवंबर में सुबह और शाम ठंड हो सकती है, इसलिए गर्म कपड़े रखें।
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