बाल दिवस पर बच्चों को कहां घुमाने ले जाएं? जानें 7 बेहतरीन जगहें

बाल दिवस बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने और उनके साथ खास समय बिताने का अच्छा मौका है। इस दिन आप बच्चों को सिर्फ खिलौने या गिफ्ट देने के बजाय किसी ऐसी जगह घुमाने ले जा सकते हैं, जहां वे खेलें, नई चीजें सीखें और कुछ यादगार पल बिताएं। आइए जानते हैं बच्चों के लिए सात शानदार ट्रिप डेस्टिनेशन के बारे में।



1. चिड़ियाघर में बच्चों को दिखाएं वन्यजीवों की दुनिया

अगर आपके बच्चे जानवरों को देखने के शौकीन हैं तो चिड़ियाघर घूमने का प्लान बना सकते हैं। यहां बच्चे शेर, हाथी, जिराफ, हिरण और कई तरह के पक्षियों को करीब से देख सकते हैं।

दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क, लखनऊ का नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान और मैसूर का चिड़ियाघर अच्छे विकल्प हैं। बच्चों को यहां वन्यजीवों और उनके संरक्षण के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा।



2. साइंस म्यूजियम में बढ़ाएं बच्चों का ज्ञान

बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए साइंस म्यूजियम बेहतरीन जगह है। यहां विज्ञान के मॉडल, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष और तकनीक से जुड़े कई आकर्षक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं।

दिल्ली का नेशनल साइंस सेंटर और मुंबई का नेहरू साइंस सेंटर बच्चों के लिए अच्छे विकल्प हैं। यहां बच्चे खेल-खेल में विज्ञान की कई मुश्किल बातें आसानी से समझ सकते हैं।

