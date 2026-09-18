Ganesh Temples Abroad: भारत में भगवान गणेश की पूजा घर-घर में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा की आस्था भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है? दुनिया के कई देशों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं और मंदिर देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि कुछ जगहों पर गणेश जी की पूजा स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के साथ मिलकर एक अलग रूप ले चुकी है।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सदियों से भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रभाव रहा है। इसी सांस्कृतिक यात्रा के साथ गणेश जी की प्रतिमाएं भी अलग-अलग देशों तक पहुंचीं। आज नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका जैसे देशों में गणेश से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल देखने को मिलते हैं। कहीं गणेश मंदिर हिंदू समुदाय की आस्था का केंद्र हैं, तो कहीं उनकी प्रतिमाएं स्थानीय बौद्ध या अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के बीच दिखाई देती हैं। यही वजह है कि विदेशों में गणेश मंदिरों की यात्रा केवल धार्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति को करीब से समझने का अवसर भी देती है। अगर आप धार्मिक पर्यटन के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इन गणेश स्थलों को अपनी यात्रा सूची में शामिल कर सकते हैं।