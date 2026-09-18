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गणेश मंदिर: बाली से बैंकॉक तक... विदेशों में भी विराजमान हैं गणपति, जानें कहां-कहां हैं मंदिर

Fri, 18 Sep 2026 04:05 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 18 Sep 2026 04:05 PM IST
सार

Ganesh Temples Around The World: भारत ही नहीं, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका जैसे देशों में भी गणेश जी से जुड़े मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। जानें विदेशों में भगवान गणेश के मंदिरों और उनकी आस्था के बारे में।

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Lord Ganesha Temples Around the World: 5 Countries Where Ganpati Is Worshipped
विदेश में गणेश मंदिर - फोटो : AI

Ganesh Temples Abroad: भारत में भगवान गणेश की पूजा घर-घर में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा की आस्था भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है? दुनिया के कई देशों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं और मंदिर देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि कुछ जगहों पर गणेश जी की पूजा स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के साथ मिलकर एक अलग रूप ले चुकी है।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सदियों से भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रभाव रहा है। इसी सांस्कृतिक यात्रा के साथ गणेश जी की प्रतिमाएं भी अलग-अलग देशों तक पहुंचीं। आज नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका जैसे देशों में गणेश से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल देखने को मिलते हैं।

कहीं गणेश मंदिर हिंदू समुदाय की आस्था का केंद्र हैं, तो कहीं उनकी प्रतिमाएं स्थानीय बौद्ध या अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के बीच दिखाई देती हैं। यही वजह है कि विदेशों में गणेश मंदिरों की यात्रा केवल धार्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति को करीब से समझने का अवसर भी देती है।

अगर आप धार्मिक पर्यटन के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इन गणेश स्थलों को अपनी यात्रा सूची में शामिल कर सकते हैं।
Lord Ganesha Temples Around the World: 5 Countries Where Ganpati Is Worshipped
नेपाल गणपति मंदिर - फोटो : Instagram

नेपाल

  • भारत का पड़ोसी देश नेपाल भगवान गणेश की पूजा और मंदिरों के लिए जाना जाता है। काठमांडू घाटी में गणेश को समर्पित कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं।
  • यहां गणेश जी को शुभ शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है।
  • काठमांडू की ऐतिहासिक गलियों और मंदिरों के बीच गणेश प्रतिमाएं देखना यात्रियों के लिए एक अलग सांस्कृतिक अनुभव हो सकता है।
  • काठमांडू यात्रा में पशुपतिनाथ और आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ स्थानीय गणेश मंदिरों को भी यात्रा सूची में शामिल किया जा सकता है।
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थाईलैंड का गणेश मंदिर - फोटो : Ai

थाईलैंड

  • बैंकॉक में गणेश की विशाल प्रतिमा मौजूद है। थाईलैंड में भगवान गणेश को 'फ्रा फिकानेत' के नाम से भी जाना जाता है। कला, रचनात्मकता और सफलता से जुड़े विश्वासों के कारण यहां गणेश की प्रतिमाएं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।
  • बैंकॉक में गणेश की प्रतिमाएं और श्राइन देखने को मिलते हैं। शहर के व्यस्त आधुनिक माहौल के बीच ये स्थल थाई संस्कृति और हिंदू धार्मिक प्रभाव के अनोखे मेल को दिखाते हैं।
  • गणेश चतुर्थी और विशेष अवसरों पर यहां भारतीय समुदाय के साथ-साथ स्थानीय श्रद्धालुओं की भी मौजूदगी देखी जा सकती है।
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इंडोनेशिया के गणेश जी - फोटो : instagram

इंडोनेशिया

  • बाली अपनी हिंदू संस्कृति, मंदिरों और अनोखी स्थापत्य शैली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां कई हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं।
  • बाली की कला में गणेश की छवि विशेष स्थान रखती है। कई मंदिरों के प्रवेश द्वार या परिसर में गणेश की मूर्तियां दिखाई देती हैं।
  • यात्रियों के लिए बाली का अनुभव खास इसलिए भी है क्योंकि यहां मंदिर, प्रकृति, स्थानीय कला और हिंदू परंपराएं एक साथ दिखाई देती हैं।
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जापान के गणपति मंदिर - फोटो : Ai

जापान

  • जापान में गणेश का अलग सांस्कृतिक रूप देखने को मिल सकता है। यहां भगवान गणेश को कांगिटेन नाम से जाना जाता है। जापानी बौद्ध परंपराओं में गणेश से संबंधित स्वरूप का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है।
  • यहां गणेश की छवि भारत में दिखाई देने वाले पारंपरिक रूप से कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत हो सकती है। यही अंतर इसे इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए खास बनाता है।
  • जापान में भगवान गणेश से जुड़े मंदिर या स्थल बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि यह एक बहुत ही खास और सीमित लोगों की पसंद है। इसलिए वहां जाने से पहले आपको पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए।
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