1 of 7 यूपी में घूमने की बेस्ट जगहें - फोटो : Ai







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Uttar Pradesh Travel on a Budget: उत्तर प्रदेश सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि वीकेंड और शार्ट बजट ट्रिप के लिए भी कई विकल्प देता है। आगरा, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज जैसे शहरों में इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता और स्थानीय खान-पान का अलग-अलग अनुभव मिलता है। राज्य सरकार के पर्यटन स्रोत भी इन शहरों और कई अन्य स्थलों को प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। अगर आप इस मौसम में कम बजट में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो 5,000 रुपये के आसपास का शुरुआती बजट रखकर छोटी सी ट्रिप की योजना बनाई जा सकती है। हालांकि वास्तविक खर्च आपके शहर से आने-जाने के किराये, होटल, खाने, स्थानीय परिवहन और घूमने के टिकट पर निर्भर करेगा। कम बजट में यात्रा का सबसे आसान तरीका है कि नजदीकी जगहों को चुना जाए, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया जाए और बजट अकमन्डेशन या डे ट्रिप का विकल्प देखा जाए। उत्तर प्रदेश में धरोहर, धार्मिक और इको टूरिज्म तीनों तरह के डेस्टिनेशन मौजूद हैं। आइए जानते हैं वे जगहें जिन्हें आप अपने 5,000 रुपये के बजट ट्रैवल प्लान में शामिल कर सकते हैं।

2 of 7 Taj mahal - फोटो : Pexle

आगरा



आगरा उन यात्रियों के लिए आकर्षक विकल्प है जो कम समय में ऐतिहासिक स्थलों को देखना चाहते हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट और सिकंदरा जैसे स्थान यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक स्रोत ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी को प्रमुख स्थलों में गिनाते हैं।



अगर आप नजदीकी शहर से सार्वजनिक परिवहन से पहुंच रहे हैं और स्थानीय भोजन व डे ट्रिप चुनते हैं, तो खर्च को नियंत्रित करना आसान हो सकता है।

3 of 7 मथुरा वृंदावन की बजट यात्रा - फोटो : AI

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4 of 7 लखनऊ के पास घूमने की जगह - फोटो : AI

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