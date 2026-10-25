Beautiful Villages in India: शहरों की भीड़, ट्रैफिक का शोर और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून में बिताने का मन किसका नहीं करता? अगर आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां सुबह पक्षियों की आवाज से हो, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे और शाम ढलते ही जिंदगी थोड़ी धीमी महसूस होने लगे, तो भारत के खूबसूरत गांव आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई गांव हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति, पहाड़ों, नदियों और पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश की हरी-भरी घाटियों से लेकर मेघालय के साफ-सुथरे गांवों और हिमाचल प्रदेश के शांत पहाड़ी इलाकों तक, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है। यहां आप स्थानीय खानपान का स्वाद ले सकते हैं, प्रकृति के बीच सैर कर सकते हैं और गांवों की संस्कृति को करीब से समझ सकते हैं। इन जगहों की खासियत सिर्फ खूबसूरत नजारे नहीं, बल्कि शहर से अलग जीवन की रफ्तार भी है। अगर आप अगली छुट्टियों में किसी शांत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत के ये 8 गांव आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।
मावलिननॉन्ग, मेघालय
मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मावलिननॉन्ग अपनी साफ-सफाई, हरे-भरे वातावरण और खासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहां सुंदर बगीचे, पारंपरिक घर और प्राकृतिक नजारों के बीच सैर करने का आनंद लिया जा सकता है। पास में मौजूद लिविंग रूट ब्रिज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है।
जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश
जीरो वैली अपनी हरी-भरी धान की सीढ़ीनुमा खेती, चीड़ के जंगलों और अपातानी समुदाय की अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहां पहाड़ियों के बीच घूमना, स्थानीय जीवन को समझना और प्रकृति की शांति का अनुभव करना खास हो सकता है। फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह आकर्षक जगह है।
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माजुली आईलैंड
- फोटो : AI
माजुली, असम
ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली अपनी सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण जीवन के लिए मशहूर है। यहां सत्रों, पारंपरिक मुखौटा कला, मिट्टी के बर्तनों और स्थानीय असमिया संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है। नदी, हरियाली और शांत ग्रामीण परिवेश इसे अलग अनुभव बनाते हैं।
चितकुल, हिमाचल प्रदेश
किन्नौर क्षेत्र में बसा चितकुल पहाड़ों, पारंपरिक घरों और बसपा नदी के सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी हवा और हिमालयी वातावरण शहर की व्यस्त जिंदगी से अलग अनुभव देते हैं। मौसम और सड़क की स्थिति देखकर यात्रा की योजना बनाएं।