Romantic Pre Wedding Destinations: शादी हर किसी की जिंदगी का एक खास पल होती है और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए आजकल कपल्स प्री-वेडिंग शूट कराना पसंद करते हैं। खूबसूरत लोकेशन, शानदार आउटफिट और रोमांटिक पोज के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें जिंदगीभर की यादें बन जाती हैं।





यही वजह है कि प्री-वेडिंग शूट के लिए सही जगह चुनना भी काफी जरूरी होता है। कई कपल्स इसके लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां के नजारे किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगते?



कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो कहीं नीली झीलें, सुनहरे रेगिस्तान और शाही महल। इन जगहों पर आप अपनी पसंद के हिसाब से रोमांटिक, रॉयल या नेचर थीम वाला फोटोशूट करा सकते हैं। खास बात यह है कि सही लोकेशन चुनकर आप अपने बजट के अनुसार भी शानदार प्री-वेडिंग शूट प्लान कर सकते हैं।



हालांकि, शूट की लागत यात्रा, फोटोग्राफर, रहने और लोकेशन की अनुमति पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं भारत की ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आपका प्री-वेडिंग शूट किसी फिल्मी सीन जैसा नजर आ सकता है। यही वजह है कि प्री-वेडिंग शूट के लिए सही जगह चुनना भी काफी जरूरी होता है। कई कपल्स इसके लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां के नजारे किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगते?कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो कहीं नीली झीलें, सुनहरे रेगिस्तान और शाही महल। इन जगहों पर आप अपनी पसंद के हिसाब से रोमांटिक, रॉयल या नेचर थीम वाला फोटोशूट करा सकते हैं। खास बात यह है कि सही लोकेशन चुनकर आप अपने बजट के अनुसार भी शानदार प्री-वेडिंग शूट प्लान कर सकते हैं।हालांकि, शूट की लागत यात्रा, फोटोग्राफर, रहने और लोकेशन की अनुमति पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं भारत की ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आपका प्री-वेडिंग शूट किसी फिल्मी सीन जैसा नजर आ सकता है।

प्री-वेडिंग शूट प्लान करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान लोकेशन चुनने से पहले मौसम, यात्रा खर्च, फोटोग्राफर की फीस और शूटिंग की अनुमति के बारे में जानकारी जुटा लें। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पहले से बुकिंग की जरूरत हो सकती है। अपने बजट और पसंद के अनुसार जगह चुनें, ताकि तस्वीरें खूबसूरत होने के साथ-साथ आपका अनुभव भी यादगार बने।