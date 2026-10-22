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प्री-वेडिंग शूट के लिए परफेक्ट हैं भारत की ये जगहें, हर तस्वीर लगेगी फिल्मी

Thu, 22 Oct 2026 12:30 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 22 Oct 2026 12:30 PM IST
सार

Best Pre Wedding Shoot Locations in India: भारत में प्री-वेडिंग शूट के लिए कश्मीर, उदयपुर, जैसलमेर, अंडमान और मेघालय जैसी खूबसूरत जगहों के बारे में जानें। यहां के शानदार नजारे आपके फोटोशूट को बना देंगे यादगार।

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Best Pre-Wedding Shoot Locations in India That Look Like Foreign Destinations
प्री वेडिंग शूट के लिए बेस्ट जगहें - फोटो : Ai

Romantic Pre Wedding Destinations: शादी हर किसी की जिंदगी का एक खास पल होती है और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए आजकल कपल्स प्री-वेडिंग शूट कराना पसंद करते हैं। खूबसूरत लोकेशन, शानदार आउटफिट और रोमांटिक पोज के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें जिंदगीभर की यादें बन जाती हैं।



यही वजह है कि प्री-वेडिंग शूट के लिए सही जगह चुनना भी काफी जरूरी होता है। कई कपल्स इसके लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां के नजारे किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगते?

कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो कहीं नीली झीलें, सुनहरे रेगिस्तान और शाही महल। इन जगहों पर आप अपनी पसंद के हिसाब से रोमांटिक, रॉयल या नेचर थीम वाला फोटोशूट करा सकते हैं। खास बात यह है कि सही लोकेशन चुनकर आप अपने बजट के अनुसार भी शानदार प्री-वेडिंग शूट प्लान कर सकते हैं।

हालांकि, शूट की लागत यात्रा, फोटोग्राफर, रहने और लोकेशन की अनुमति पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं भारत की ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आपका प्री-वेडिंग शूट किसी फिल्मी सीन जैसा नजर आ सकता है।


प्री-वेडिंग शूट प्लान करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

 

 

लोकेशन चुनने से पहले मौसम, यात्रा खर्च, फोटोग्राफर की फीस और शूटिंग की अनुमति के बारे में जानकारी जुटा लें। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पहले से बुकिंग की जरूरत हो सकती है। अपने बजट और पसंद के अनुसार जगह चुनें, ताकि तस्वीरें खूबसूरत होने के साथ-साथ आपका अनुभव भी यादगार बने।
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Best Pre-Wedding Shoot Locations in India That Look Like Foreign Destinations
डल झील श्रीनगर, कश्मीर - फोटो : Adobe

कश्मीर

 

 

कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहां की हरी-भरी वादियां, पहाड़, झीलें और खूबसूरत बगीचे प्री-वेडिंग शूट के लिए शानदार बैकग्राउंड देते हैं। श्रीनगर की डल झील, मुगल गार्डन और गुलमर्ग की खूबसूरती तस्वीरों को खास बना सकती है। अगर आपको नेचर और रोमांस से भरी तस्वीरें पसंद हैं, तो कश्मीर बेहतरीन विकल्प है।
Best Pre-Wedding Shoot Locations in India That Look Like Foreign Destinations
उदयपुर - फोटो : Instagram

उदयपुर

राजस्थान का उदयपुर अपनी झीलों, ऐतिहासिक महलों और शाही वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहां पिछोला झील और शहर के खूबसूरत महलों के आसपास शानदार तस्वीरें खिंचवाई जा सकती हैं। रॉयल आउटफिट और पारंपरिक लुक के साथ यहां का प्री-वेडिंग शूट किसी राजसी कहानी जैसा एहसास देता है। कुछ निजी और ऐतिहासिक स्थलों पर शूट के लिए अनुमति जरूरी हो सकती है।

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जैसलमेर - फोटो : Adobe

जैसलमेर

अगर आप कुछ अलग और आकर्षक चाहते हैं, तो जैसलमेर की सुनहरी रेत आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। यहां के सैम सैंड ड्यून्स, सुनहरे किले और हवेलियां तस्वीरों को खास लुक देते हैं। सूर्यास्त के समय रेगिस्तान में शूट कराने से तस्वीरों में खूबसूरत सुनहरी रोशनी मिल सकती है।
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Best Pre-Wedding Shoot Locations in India That Look Like Foreign Destinations
Andaman - फोटो : instagram

अंडमान

नीला समुद्र, साफ पानी और सफेद रेत अंडमान को शानदार डेस्टिनेशन बनाते हैं। हैवलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप भी कहा जाता है, समुद्र किनारे फोटोशूट के लिए लोकप्रिय विकल्प है। बीच थीम और हल्के रंगों के आउटफिट के साथ यहां खूबसूरत तस्वीरें मिल सकती हैं। शूट से पहले स्थानीय नियमों और मौसम की जानकारी जरूर लें।
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