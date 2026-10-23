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ट्रैवल गाइड: भारत की ये 7 जगहें लगती हैं विदेश जैसी, तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा!

Fri, 23 Oct 2026 12:20 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 23 Oct 2026 12:20 PM IST
सार

Places That Look Like Foreign Countries: भारत की ये सात जगहें बताती हैं कि शानदार प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए विदेश जाना जरूरी नहीं है। स्पीति के ठंडे रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की वादियों और नॉर्थ ईस्ट की नदियों तक, हर जगह की अपनी अलग पहचान है। यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम, सड़क की स्थिति, परमिट और स्थानीय दिशा-निर्देश जरूर जांचें।

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7 Places in India That Look Just Like Foreign Destinations
विदेशी नजारों जैसी भारतीय जगहें - फोटो : Ai

Beautiful Places in India: जब भी खूबसूरत पहाड़ों, नीली झीलों, बर्फ से ढकी चोटियों और हरी-भरी वादियों में घूमने की बात आती है, तो अक्सर लोगों के दिमाग में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या यूरोप के दूसरे देश आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसी कई जगहें हैं, जिनकी प्राकृतिक खूबसूरती किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगती? हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली से लेकर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों, कश्मीर की हरी वादियों और नॉर्थ ईस्ट की मनमोहक पहाड़ियों तक, देश में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अपनी अनोखी भौगोलिक बनावट और शानदार नजारों के लिए मशहूर हैं।

इन जगहों की खासियत सिर्फ इनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि यहां का अलग-अलग प्राकृतिक वातावरण भी है। कहीं बर्फीले रेगिस्तान दिखाई देते हैं, तो कहीं पारदर्शी झीलें, बादलों से ढके पहाड़ और घने जंगल मन मोह लेते हैं। अगर आप विदेश जैसी लोकेशन पर घूमना चाहते हैं, तो भारत की ये सात जगहें आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।
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7 Places in India That Look Just Like Foreign Destinations
स्पीति घाटी की तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश

 

 

स्पीति वैली अपने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों, ठंडे रेगिस्तानी नजारों और छोटे-छोटे खूबसूरत गांवों के लिए मशहूर है। यहां की सूखी पहाड़ियां और विशाल घाटियां किसी दूसरे ग्रह जैसे दृश्य का एहसास कराती हैं। की मठ और चंद्रताल झील इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं।
7 Places in India That Look Just Like Foreign Destinations
झील लद्दाख - फोटो : Instagram

पैंगोंग झील, लद्दाख

 

 

लद्दाख की पैंगोंग झील अपने नीले पानी और चारों ओर फैले ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। रोशनी और मौसम के साथ झील के पानी का रंग बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका अनोखा प्राकृतिक दृश्य इसे भारत की सबसे आकर्षक जगहों में शामिल करता है।
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7 Places in India That Look Just Like Foreign Destinations
IRCTC Ladakh Package - फोटो : Istock

नुब्रा वैली, लद्दाख

 

 

नुब्रा वैली में रेत के टीलों, पहाड़ों और हरे-भरे हिस्सों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहां के ठंडे रेगिस्तान और दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट पर्यटकों को खास अनुभव देते हैं।
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गुलमर्ग में बर्फबारी - फोटो : बासित जरगर

गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

 

 

बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे मैदान और देवदार के जंगल गुलमर्ग को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। सर्दियों में यह स्कीइंग के लिए लोकप्रिय है, जबकि गर्मियों में यहां की हरियाली और पहाड़ी नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
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