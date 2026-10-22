फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Travel ›   Karwa Chauth Traditions Across India: Punjab, UP, Rajasthan Me Karwa Chauth Kaise Manaya Jata hai

करवा चौथ 2026: पंजाब की सरगी से राजस्थान की पूजा तक, जानें करवा चौथ की अनोखी परंपराएं

Thu, 22 Oct 2026 04:33 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 22 Oct 2026 04:33 PM IST
सार

Karwa Chauth Celebration Across India: भारत के अलग-अलग राज्यों में करवा चौथ कैसे मनाया जाता है? जानें पंजाब की सरगी, उत्तर प्रदेश की पूजा, राजस्थान की परंपराओं और बदलते समय के साथ इस त्योहार के नए रंग।

विज्ञापन
Karwa Chauth Traditions Across India: Punjab, UP, Rajasthan Me Karwa Chauth Kaise Manaya Jata hai
देशभर में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ - फोटो : AI

Karwa Chauth Traditions in India: करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में प्रेम, विश्वास और वैवाहिक रिश्ते की खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। सुबह सरगी खाने से लेकर शाम को पूजा करने और चांद को अर्घ्य देने तक, इस पर्व से कई खास परंपराएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में करवा चौथ मनाने के तरीके में काफी अंतर देखने को मिलता है?

पंजाब में सरगी और सामूहिक पूजा की खास अहमियत है, तो उत्तर प्रदेश में करवा माता की पूजा और व्रत कथा का विशेष महत्व माना जाता है। राजस्थान में स्थानीय रीति-रिवाज और पारंपरिक पकवान इस त्योहार को अलग पहचान देते हैं।

वहीं, दिल्ली जैसे महानगरों में पारंपरिक रस्मों के साथ आधुनिक उत्सव का रंग भी देखने को मिलता है। समय के साथ यह त्योहार उन परिवारों में भी लोकप्रिय हुआ है, जहां पहले इसे बड़े स्तर पर नहीं मनाया जाता था। हालांकि, भारत के हर क्षेत्र और समुदाय में करवा चौथ की परंपरा समान नहीं है। आइए जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में इस पर्व को किस तरह मनाया जाता है और बदलते समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं।
Trending Videos
Karwa Chauth Traditions Across India: Punjab, UP, Rajasthan Me Karwa Chauth Kaise Manaya Jata hai
देशभर में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ - फोटो : AI

पंजाब में सरगी और सामूहिक पूजा की परंपरा

 

 

पंजाब में करवा चौथ बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहां सुबह सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें फल, मिठाइयां, फेनियां और सूखे मेवे शामिल हो सकते हैं। कई परिवारों में मायके से भी कपड़े, मिठाइयां और दूसरी सौगातें भेजने की परंपरा है। शाम को महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। चांद निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है।

Karwa Chauth Traditions Across India: Punjab, UP, Rajasthan Me Karwa Chauth Kaise Manaya Jata hai
देशभर में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ - फोटो : AI

उत्तर प्रदेश में करवा माता की पूजा

 

 

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में करवा चौथ की पूजा पारंपरिक विधि से की जाती है। महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पूजा की तैयारी करती हैं और परिवार की परंपरा के अनुसार करवा माता या गौरा माता की पूजा करती हैं। शाम को व्रत कथा सुनने, करवा बदलने और चंद्रमा को जल अर्पित करने की रस्म निभाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में पूजा के लिए दीवार या जमीन पर पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Karwa Chauth Traditions Across India: Punjab, UP, Rajasthan Me Karwa Chauth Kaise Manaya Jata hai
देशभर में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ - फोटो : AI

राजस्थान में लोक परंपराओं का रंग

 

 

राजस्थान में करवा चौथ के दौरान पारंपरिक कपड़े, रंग-बिरंगी चूड़ियां, मेहंदी और सजावटी पूजा थालियों का खास आकर्षण रहता है। कई परिवारों में सास या अन्य बुजुर्ग महिलाओं को मिठाई, मठरी और दूसरी सौगातें देने की परंपरा है। स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा और कथा के तरीके में अंतर भी देखने को मिलता है।

 
विज्ञापन
Karwa Chauth Traditions Across India: Punjab, UP, Rajasthan Me Karwa Chauth Kaise Manaya Jata hai
देशभर में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ - फोटो : AI

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पारिवारिक उत्सव

 

 

हरियाणा में सरगी, सामूहिक पूजा, व्रत कथा और चांद को अर्घ्य देने की परंपरा प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश के कई परिवारों में भी महिलाएं पारंपरिक तरीके से व्रत रखती हैं और पूजा के दौरान एक-दूसरे के साथ समय बिताती हैं। हालांकि, रस्मों का स्वरूप परिवार और स्थानीय समुदाय के अनुसार अलग हो सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed