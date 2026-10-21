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करवा चौथ 2026: पहली करवाचौथ की शाम को बनाएं यादगार, इन जगहों पर मिलेगा चांद का खूबसूरत नजारा

Wed, 21 Oct 2026 10:33 AM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 21 Oct 2026 10:33 AM IST
सार

Karwa Chauth 2026: अगर आप अपनी पहली करवाचौथ को और भी खास बनाना चाहती हैं, तो चांद देखने के लिए किसी खूबसूरत जगह का चुनाव कर सकती हैं। जहां चांद का नजारा आपके इस खास दिन की खूबसूरत याद बन सकता है।

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चांद देखने के लिए बेस्ट हैं ये जगहें - फोटो : Adobe stock/Amar ujala

First Karwa Chauth Best Places To See The Moon: करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं, कई महिलाएं ऐसी भी हैं, जो शादी के बाद पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं। ऐसे में इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए चांद के दीदार की जगह भी खास होनी चाहिए। अगर आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो आइए जानते हैं उन खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां से चांद का नजारा आपके इस खास पल को और भी यादगार बना सकता है। 

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ताज महल (आगरा) - फोटो : Ai generated
ताज महल (आगरा)  


आगरा का ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है। चांदनी रात में सफेद संगमरमर से बने इस ऐतिहासिक स्मारक की सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसे में ताजमहल के आसपास से आसमान में चमकते चांद का नजारा देखना एक यादगार अनुभव हो सकता है। अगर आप अपनी पहली करवाचौथ को खास बनाना चाहती हैं, तो ताजमहल की खूबसूरती के बीच अपने पार्टनर के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताने का प्लान बना सकती हैं।
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पुष्कर झील (राजस्थान) - फोटो : Ai generated
पुष्कर (राजस्थान)
 

राजस्थान के पुष्कर में स्थित पुष्कर झील करवा चौथ पर चांद का दीदार करने के लिए एक खूबसूरत जगह हो सकती है। झील के शांत घाटों पर बैठकर पानी में चांद की झिलमिलाती परछाई देखना बेहद सुकून भरा अनुभव देता है। आसपास के मंदिरों और घाटों का माहौल इस पल को और भी खास बना सकता है। अगर आप अपनी पहली करवाचौथ को यादगार बनाना चाहती हैं, तो यहां अपने पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिता सकती हैं।
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मनाली (हिमाचल प्रदेश) - फोटो : Ai generated
मनाली (हिमाचल प्रदेश)

 

पहाड़ियों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच चांद का दीदार करना किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं होता। पहाड़ी इलाकों में साफ आसमान और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता चांदनी रात को और भी आकर्षक बना देती है। अगर आप अपनी पहली करवाचौथ को यादगार बनाना चाहती हैं, तो किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे अपने पार्टनर के साथ चांद देखने का प्लान बना सकती हैं। यहां ठंडी हवाओं और शांत वातावरण के बीच चांद की एक झलक आपके खास दिन को और भी रोमांटिक बना सकती है।
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पिछोला झील (उदयपुर) - फोटो : Ai generated
पिछोला झील (उदयपुर) 

 

राजस्थान का उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और शाही अंदाज के लिए मशहूर है। यहां पिछोला झील के आसपास का नजारा बेहद आकर्षक लगता है। झील में नाव की सवारी करते हुए आसमान में चमकते चांद और पानी में उसकी झिलमिलाती परछाई को देखना एक यादगार अनुभव हो सकता है। अगर आप अपनी पहली करवाचौथ को खास और रोमांटिक बनाना चाहती हैं, तो उदयपुर की खूबसूरत झीलों के किनारे अपने पार्टनर के साथ सुकून भरे पल बिता सकती हैं।
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