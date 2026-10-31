अहोई अष्टमी 2026 : माता अहोई से करें संतान की खुशहाली की कामना, अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश





त्योहारों की खुशियां अपनों के साथ बांटने से उनका आनंद और बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप भी अहोई अष्टमी के शुभ अवसर पर अपनी मां, बहन, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बधाई देना चाहते हैं, तो खूबसूरत संदेश भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई अष्टमी के खास शुभकामना संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर करके अपनों को इस पर्व की बधाई दे सकते हैं।

: अहोई अष्टमी का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व खासतौर पर माताओं को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस साल 1 नवंबर को अहोई अष्टमी के मौके पर घरों में पूजा-पाठ और उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा।