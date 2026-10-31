अहोई अष्टमी 2026 : माता अहोई से करें संतान की खुशहाली की कामना, अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Ahoi Ashtami Wishes 2026
: अहोई अष्टमी का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व खासतौर पर माताओं को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस साल 1 नवंबर को अहोई अष्टमी के मौके पर घरों में पूजा-पाठ और उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा।
त्योहारों की खुशियां अपनों के साथ बांटने से उनका आनंद और बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप भी अहोई अष्टमी के शुभ अवसर पर अपनी मां, बहन, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बधाई देना चाहते हैं, तो खूबसूरत संदेश भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई अष्टमी के खास शुभकामना संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर करके अपनों को इस पर्व की बधाई दे सकते हैं।
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अहोई अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
- फोटो : AI
अहोई अष्टमी का त्योहार है आया,
माता अहोई ने खुशियों का संदेश है लाया।
हर मां की प्रार्थना हो जाए स्वीकार,
संतान के जीवन में खुशियां आएं बारंबार।
शुभ अहोई अष्टमी!
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अहोई अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
- फोटो : AI
न हो किसी के जीवन में दुखों का अंधेरा,
माता अहोई का आशीर्वाद हो हर पल सुनहरा।
हर बच्चे की जिंदगी में खुशियां आएं हजार,
प्रेम और विश्वास से सजे हर परिवार।
अहोई अष्टमी की हार्दिक बधाई!
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अहोई अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
- फोटो : AI
अहोई अष्टमी का पावन त्योहार आए,
हर मां की झोली खुशियों से भर जाए।
अहोई माता का आशीर्वाद बना रहे,
हर बच्चे का जीवन खुशहाल रहे।
शुभ अहोई अष्टमी!
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अहोई अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
- फोटो : AI
आसमान में चमके खुशियों के सितारे,
माता अहोई करें जीवन के दुख दूर सारे।
हर घर में गूंजे हंसी और प्यार,
मुबारक हो अहोई अष्टमी का त्योहार।
शुभ अहोई अष्टमी!