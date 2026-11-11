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Hindi News ›   Live ›   Bihar ›   Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 11 November 2026

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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 11 Nov 2026 09:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:30 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 11 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

08:43 AM, 11-Nov-2026

बिहार: जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक ही परिवार के तीन लोगों को लगी गोली; वाराणसी रेफर

बिहार के बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बैरी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान हुई फायरिंग में एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और पढ़ें
08:27 AM, 11-Nov-2026

बिहार: गया में पुलिस महकमे में हड़कंप, एसआई के कथित ऑडियो में मंथली और रिश्वत की चर्चा; एसएसपी को सौंपी जांच

बिहार के गया स्थित विष्णुपद थाने में तैनात एसआई ऋषि रंजन से जुड़े तीन कथित ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल है। ऑडियो में मंथली, कार्रवाई रुकवाने के बदले पैसे के लेन-देन और थाने में शराब मंगवाने की कथित बातचीत का दावा किया जा रहा है। मामला आईजी विकास वैभव तक पहुंचा है। उन्होंने एसएसपी सुशील कुमार को जांच सौंपी है। और पढ़ें
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07:47 AM, 11-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

बिहार के मुंगेर जिले के हलिमपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद छत से फायरिंग की गई। इस दौरान काली प्रतिमा का विसर्जन देखकर लौट रहे 16 वर्षीय गुड्डू कुमार के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से एक लाइसेंसी राइफल, एक अवैध हथियार और चार खोखे बरामद किए हैं। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
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