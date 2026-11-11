07:47 AM, 11-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

बिहार के मुंगेर जिले के हलिमपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद छत से फायरिंग की गई। इस दौरान काली प्रतिमा का विसर्जन देखकर लौट रहे 16 वर्षीय गुड्डू कुमार के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से एक लाइसेंसी राइफल, एक अवैध हथियार और चार खोखे बरामद किए हैं। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।