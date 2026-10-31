सरदार पटेल जयंती विशेष: एकता, साहस और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं उनके ये अनमोल वचन

Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti: आज यानी 31 अक्टूबर को देशभर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे सरदार पटेल का देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में अहम योगदान रहा है। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सैकड़ों देसी रियासतों को एकजुट करना था।





सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छाशक्ति और कूटनीतिक क्षमता से इस मुश्किल काम को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से अलग-अलग रियासतों का भारतीय संघ में विलय संभव हो सका। उनके इसी योगदान को याद करते हुए हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।



सरदार पटेल का जीवन, विचार और देश के प्रति समर्पण आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। आइए, उनकी जयंती के अवसर पर जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार, जो हमें एकता, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का संदेश देते हैं।

