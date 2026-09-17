1 of 5 पीएम मोदी की फिटनेस का राज है योग - फोटो : Ai







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PM Modi Birthday 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। आज उनके जन्मदिन के मौके पर देशभर में उनसे जुड़े अलग-अलग पहलुओं की चर्चा हो रही है। राजनीति और सार्वजनिक जीवन से अलग उनकी जीवनशैली की एक आदत ऐसी है, जो उन्हें इस उम्र में भी उर्जावान बनाती है। वह अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, योग उनके शरीर और मन को मजबूत बनाने के साथ तेज रफ्तार दिनचर्या के बीच शांति बनाए रखने में मदद करता है।



76 वर्ष की उम्र में भी फिटनेस और सक्रियता की बात करते हुए प्रधानमंत्री लगातार योग को जीवनभर अपनाने वाली पद्धति के तौर पर रेखांकित करते रहे हैं। 2026 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि योग किसी एक उम्र तक सीमित नहीं है और बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति को स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद कर सकता है। उन्होंने लचीलेपन, ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में योग के महत्व पर बात की।



भारत को विश्व में योग गुरु का दर्जा दिलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की जीवनशैली में भी योग शामिल है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी कौन से योगासन करते हैं, उनकी योग रूटीन कैसी है और आखिर सुबह योग करने से शरीर और दिमाग को क्या फायदे मिल सकते हैं?

2 of 5 योग करते पीएम मोदी - फोटो : PM Modi Yoga Day

पीएम मोदी का योग रूटीन क्या है?



प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जीवन परिचय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। हालांकि, उनकी रोजाना की पूरी निजी दिनचर्या में कितने मिनट कौन-सा आसन या कौन-सी कसरत करते हैं, इसकी विस्तृत आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं है।



प्रधानमंत्री योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं मानते। 2026 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने इसे चेतना, जीवन-शक्ति और आंतरिक ऊर्जा से जोड़ते हुए कहा कि योग जीवन के हर पड़ाव को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

3 of 5 योग करते पीएम मोदी - फोटो : PTI

पीएम मोदी कौन-कौन से योग करते हैं?



प्रधानमंत्री अलग-अलग मौकों पर योग और योगाभ्यास से जुड़े वीडियो और संदेश साझा करते रहे हैं। 2022 में उन्होंने आसनों के साथ श्वसन अभ्यासों को भी योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था और इनके स्वास्थ्य लाभों की ओर ध्यान दिलाया था।



लेकिन किसी एक आसन की सूची को उनका रोजाना का निजी अभ्यास बताने के लिए पर्याप्त आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि आप सुबह योग शुरू कर रहे हैं तो किसी प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह से अपनी उम्र, शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार आसनों का चुनाव करें।

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76 की उम्र में फिटनेस के लिए पीएम मोदी का क्या है फोकस?



प्रधानमंत्री की फिटनेस में योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 2026 के योग दिवस पर उन्होंने 'स्वस्थ बुजुर्ग जीवन के लिए योग' की थीम का उल्लेख करते हुए कहा कि उम्र बढ़ने का मतलब मानव क्षमता का कम होना नहीं होना चाहिए। उन्होंने नियमित योग को शरीर को मजबूत, मन को शांत और जीवन में आत्म-जागरूकता बढ़ाने वाली आदत के रूप में बताया।



इसलिए उनकी फिटनेस को केवल 'वर्कआउट' के नजरिए से देखना अधूरा होगा। उनके सार्वजनिक संदेशों में योग, संतुलित जीवनशैली, नियमित अभ्यास और मानसिक संतुलन पर जोर दिखाई देता है।

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5 of 5 योग करते पीएम मोदी - फोटो : एजेंसी