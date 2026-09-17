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रात को सोने से पहले वाई-फाई राउटर बंद करते हैं? रोज की इस आदत का असर जान लीजिए

Thu, 17 Sep 2026 05:15 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 17 Sep 2026 05:15 PM IST
सार

Wi-Fi Router: रात में वाई-फाई राउटर बंद करना आम तौर पर कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। इससे राउटर को आराम देने जैसी कोई खास जरूरत भी नहीं होती। हालांकि, रोज राउटर बंद और चालू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और घर में इंटरनेट से जुड़े कौन-कौन से उपकरण इस दौरान बंद हो जाएंगे।
 

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Should You Turn Off Your Wi-Fi Router at Night Know Before Making It a Daily Habit
क्या रातभर राउटर ऑन रखना जरूरी है? - फोटो : AI

आजकल घर में वाई-फाई राउटर लगभग हर समय चालू रहता है। मोबाइल से लेकर टीवी, लैपटॉप और दूसरे कई उपकरण इसी के जरिए इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। लेकिन रात में सोने से पहले कई लोग बिजली बचाने या इंटरनेट का इस्तेमाल न होने के कारण राउटर का प्लग निकाल देते हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसा रोज करना सही है? तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Should You Turn Off Your Wi-Fi Router at Night Know Before Making It a Daily Habit
क्या रातभर राउटर ऑन रखना जरूरी है? - फोटो : AI

रात में राउटर बंद करना गलत नहीं
अगर रात में घर में इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो राउटर को बंद किया जा सकता है। सामान्य तौर पर कुछ घंटों के लिए राउटर बंद करने से उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। सुबह जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा चालू किया जा सकता है। दरअसल राउटर को रातभर चालू रखना भी अपने आप में कोई जरूरी नियम नहीं है। अगर घर में ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसे रात में इंटरनेट की जरूरत हो तो उसे बंद रखना एक विकल्प हो सकता है।

Should You Turn Off Your Wi-Fi Router at Night Know Before Making It a Daily Habit
क्या रातभर राउटर ऑन रखना जरूरी है? - फोटो : AI

बार-बार प्लग निकालना जरूरी नहीं
हालांकि राउटर को हर रात प्लग से निकालना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ इस सोच से कि राउटर को रोज कुछ घंटे आराम देना चाहिए, उसे बंद करने की जरूरत नहीं होती। राउटर लगातार चलने के लिए बनाए जाते हैं। अगर राउटर बहुत गर्म हो रहा है, बार-बार इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ रही है या लंबे समय से उसे दोबारा चालू नहीं किया गया है तो उसे बंद करके कुछ देर बाद चालू करना मदद कर सकता है। लेकिन यह रोज की मजबूरी नहीं है।

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क्या रातभर राउटर ऑन रखना जरूरी है? - फोटो : Asus

इंटरनेट से जुड़े उपकरणों का रखें ध्यान
रात में राउटर बंद करने का सबसे बड़ा असर यह होगा कि उससे जुड़े उपकरण इंटरनेट से कट जाएंगे। स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट से चलने वाले दूसरे उपकरण या कोई ऐसा काम जो रातभर ऑनलाइन चलना जरूरी है, वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए राउटर बंद करने से पहले देख लें कि घर में कोई ऐसा उपकरण तो नहीं है जिसे रात में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है।

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क्या रातभर राउटर ऑन रखना जरूरी है? - फोटो : FREEPIK

 बिजली की बचत कितनी होगी?
राउटर बंद करने से बिजली की कुछ बचत जरूर हो सकती है, लेकिन आम तौर पर यह बचत बहुत बड़ी नहीं होती। इसलिए केवल बिजली बचाने के लिए रोज राउटर बंद करना जरूरी नहीं है। अगर आपकी जरूरत के हिसाब से इंटरनेट रातभर नहीं चाहिए तो बंद कर सकते हैं। कुल मिलाकर रात में वाई-फाई राउटर बंद करना गलत नहीं है, लेकिन इसे रोज बंद करना भी जरूरी नहीं। फैसला इस बात पर करें कि रात में घर के किसी उपकरण या काम को इंटरनेट की जरूरत है या नहीं।

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