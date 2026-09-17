रात को सोने से पहले वाई-फाई राउटर बंद करते हैं? रोज की इस आदत का असर जान लीजिए

1 of 5 क्या रातभर राउटर ऑन रखना जरूरी है? - फोटो : AI







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आजकल घर में वाई-फाई राउटर लगभग हर समय चालू रहता है। मोबाइल से लेकर टीवी, लैपटॉप और दूसरे कई उपकरण इसी के जरिए इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। लेकिन रात में सोने से पहले कई लोग बिजली बचाने या इंटरनेट का इस्तेमाल न होने के कारण राउटर का प्लग निकाल देते हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसा रोज करना सही है? तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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रात में राउटर बंद करना गलत नहीं

अगर रात में घर में इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो राउटर को बंद किया जा सकता है। सामान्य तौर पर कुछ घंटों के लिए राउटर बंद करने से उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। सुबह जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा चालू किया जा सकता है। दरअसल राउटर को रातभर चालू रखना भी अपने आप में कोई जरूरी नियम नहीं है। अगर घर में ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसे रात में इंटरनेट की जरूरत हो तो उसे बंद रखना एक विकल्प हो सकता है।

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बार-बार प्लग निकालना जरूरी नहीं

हालांकि राउटर को हर रात प्लग से निकालना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ इस सोच से कि राउटर को रोज कुछ घंटे आराम देना चाहिए, उसे बंद करने की जरूरत नहीं होती। राउटर लगातार चलने के लिए बनाए जाते हैं। अगर राउटर बहुत गर्म हो रहा है, बार-बार इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ रही है या लंबे समय से उसे दोबारा चालू नहीं किया गया है तो उसे बंद करके कुछ देर बाद चालू करना मदद कर सकता है। लेकिन यह रोज की मजबूरी नहीं है।

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इंटरनेट से जुड़े उपकरणों का रखें ध्यान

रात में राउटर बंद करने का सबसे बड़ा असर यह होगा कि उससे जुड़े उपकरण इंटरनेट से कट जाएंगे। स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट से चलने वाले दूसरे उपकरण या कोई ऐसा काम जो रातभर ऑनलाइन चलना जरूरी है, वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए राउटर बंद करने से पहले देख लें कि घर में कोई ऐसा उपकरण तो नहीं है जिसे रात में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है।

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