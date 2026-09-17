Vishwakarma Puja Wishes 2026: विश्वकर्मा जयंती का पर्व शिल्प, निर्माण, तकनीक, मेहनत और सृजन के सम्मान का विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि, सफलता और कार्यक्षेत्र में उन्नति की कामना की जाती है। देशभर में कारीगरों, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों, इंजीनियरों, श्रमिकों और व्यवसायियों के बीच यह पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है।
विश्वकर्मा जयंती के मौके पर लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और शुभचिंतकों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से शुभकामना संदेश भेजते हैं। अगर आप भी इस खास दिन पर अपनों को कुछ खूबसूरत और दिल छू लेने वाले शब्दों में बधाई देना चाहते हैं, तो ये संदेश आपके काम आ सकते हैं।
विश्वकर्मा जयंती हमें मेहनत, हुनर और रचनात्मकता के महत्व की याद दिलाती है। इंसान के हाथों से बनी हर वस्तु के पीछे किसी न किसी कारीगर, तकनीकी विशेषज्ञ या श्रमिक की मेहनत होती है। इसलिए यह पर्व मेहनतकश हाथों के सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है।
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विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं
- फोटो : Ai
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हाथों में हुनर हो, दिल में विश्वास हो,
हर मेहनत का सुंदर परिणाम हो।
विश्वकर्मा जी की कृपा बनी रहे सदा,
आपके जीवन में खुशियों की बहार हो।
विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं!
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विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं
- फोटो : Ai
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औज़ारों में शक्ति, मेहनत में मान,
कर्म ही बने जीवन की पहचान।
शिल्प और सृजन का बढ़े सम्मान,
विश्वकर्मा जी रखें सबका कल्याण।
विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं!
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Vishwakarma Puja Wishes 2026
- फोटो : AI
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हुनर को सम्मान मिले,
मेहनत को पहचान मिले,
विश्वकर्मा जी की कृपा से
हर हाथ को सफलता मिले।
विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं!
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विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं
- फोटो : Ai
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जिस हाथ ने दुनिया को आकार दिया,
जिस हुनर ने सपनों को साकार किया।
उस मेहनत को नमन है दिल से,
विश्वकर्मा जी ने जिसका सम्मान किया।
विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं
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