फोन में दिखें ये 4 लक्षण तो हो जाएं सावधान, हैकर्स देख रहे हैं आपकी हर हरकत!

4 Signs Your Smartphone Is Hacked: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग से लेकर पर्सनल तस्वीरों और चैट तक, सब कुछ हमारे फोन में सुरक्षित रहता है। मगर जरा सोचिए कि अगर कोई हैकर चुपके से आपके फोन पर नजर रख रहा हो तो क्या होगा?





साइबर अपराधी स्पाइवेयर या मैलवेयर के जरिए फोन को हैक कर लेते हैं, जिससे पर्सनल डेटा लीक होने और आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, फोन हैक होने पर हमारा मोबाइल कुछ असामान्य इशारे या संकेत देने लगता है। आइए इस लेख में उन 4 बड़े लक्षणों के बारे में समझते हैं।