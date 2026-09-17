दिनभर की भागदौड़, काम का तनाव और लगातार स्क्रीन देखने की आदत का असर हमारी रात की नींद पर भी पड़ सकता है। कई बार व्यक्ति बिस्तर पर समय से पहुंच तो जाता है, लेकिन दिमाग में दिनभर की बातें चलती रहती हैं और नींद आने में काफी समय लग जाता है। सुबह उठने पर पर्याप्त घंटे सोने के बावजूद थकान महसूस होना भी इसी खराब दिनचर्या से जुड़ा हो सकता है। ऐसे में सोने से पहले की नाइट रूटीन को व्यवस्थित करना मददगार हो सकता है।

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अच्छी नींद के लिए सिर्फ जल्दी बिस्तर पर जाना ही जरूरी नहीं है। सोने से पहले शरीर और दिमाग को धीरे-धीरे आराम की स्थिति में लाना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए रात में रोशनी कम करना, मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाना, हल्की किताब पढ़ना, अगले दिन के जरूरी कामों की सूची पहले तैयार करना और रोज लगभग एक ही समय पर सोने की कोशिश करना उपयोगी आदतें हो सकती हैं।हर व्यक्ति की नींद की जरूरत अलग हो सकती है, लेकिन अधिकांश वयस्कों को नियमित रूप से पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। इसलिए ऐसी रूटीन बनाएं जिसे आप रोज आसानी से अपना सकें। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव आपकी रात को सुकून भरी बना सकता है और सुबह की शुरुआत को भी बेहतर महसूस करा सकता है।सबसे पहले अपने लिए सोने और जागने का एक लगभग निश्चित समय तय करें। छुट्टी वाले दिन भी इस समय में बहुत ज्यादा बदलाव न करें। शरीर की आंतरिक घड़ी नियमित समय-सारिणी से बेहतर तालमेल बना सकती है।अगर अभी आप बहुत देर से सोते हैं तो अचानक कई घंटे पहले सोने की कोशिश करने के बजाय धीरे-धीरे समय आगे करें। इससे नई दिनचर्या को अपनाना आसान हो सकता है।बिस्तर पर लेटकर रील्स, सोशल मीडिया या वीडियो देखने की आदत नींद के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। खासकर लगातार मिलने वाली नई सूचनाएं दिमाग को सक्रिय रख सकती हैं। सोने से करीब 30-60 मिनट पहले फोन को दूर रखने की कोशिश करें। अगर अलार्म के लिए फोन जरूरी है तो उसे बिस्तर से कुछ दूरी पर रखें।सोने से पहले कमरे की तेज रोशनी कम करना शरीर को आराम के संकेत देने वाली दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। कमरे को शांत, आरामदायक और जरूरत के अनुसार अंधेरा रखना भी नींद के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। अगर बाहर से रोशनी आती है तो पर्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है।रात की रूटीन में कोई शांत गतिविधि शामिल करें। जैसे कुछ पन्ने किताब पढ़ना, धीमी गति से सांसों पर ध्यान देना या हल्की स्ट्रेचिंग करना। बहुत कठिन व्यायाम सोने के बिल्कुल पहले करने से कुछ लोगों को नींद आने में परेशानी हो सकती है, इसलिए रात में शरीर को शांत करने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें।सोने से ठीक पहले बहुत भारी, तला-भुना या मसालेदार भोजन करने से कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कुछ समय पहले हो जाए। बहुत ज्यादा भूख लगने पर भी सोना मुश्किल हो सकता है, इसलिए जरूरत के अनुसार हल्का विकल्प लिया जा सकता है।कैफीन का असर कई घंटों तक रह सकता है। इसलिए अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है तो शाम और रात में चाय, कॉफी या अन्य कैफीन वाले पेय कम करने पर विचार करें। हर व्यक्ति में कैफीन के प्रति संवेदनशीलता अलग होती है, इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें।सुबह क्या पहनना है, जरूरी सामान कहां रखना है या अगले दिन कौन-कौन से काम करने हैं—इन छोटी चीजों की तैयारी रात में कर लें। इससे बिस्तर पर जाने के बाद बार-बार उठने या अगले दिन की चिंता करने की जरूरत कम हो सकती है। आप चाहें तो सोने से पहले एक छोटी टू-डू लिस्ट बना सकती हैं।बिस्तर पर लंबे समय तक काम करना, खाना खाना या लगातार मनोरंजन करने की आदत कम करने की कोशिश करें। इससे दिमाग को बिस्तर और नींद के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। अगर बिस्तर पर जाने के बाद काफी देर तक नींद न आए, तो कुछ देर शांत गतिविधि करें और नींद आने पर वापस बिस्तर पर जाएं।