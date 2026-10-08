Navratri Vrat Rules: नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा की आराधना के साथ बड़ी संख्या में लोग व्रत या उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे दिन केवल फलाहार करते हैं, जबकि कई लोग एक समय सात्विक भोजन लेते हैं। व्रत के दौरान खान-पान के नियम सामान्य दिनों से अलग होते हैं और कई अनाज, दालें तथा कुछ मसालों का सेवन नहीं किया जाता। ऐसे में व्रत शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि फलाहार में किन चीजों को शामिल किया जा सकता है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए।
आमतौर पर नवरात्रि व्रत में फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा और कुछ विशेष सब्जियों का सेवन किया जाता है। सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कई व्रत रखने वाले लोग करते हैं। वहीं गेहूं, चावल, सामान्य नमक, दालें और कई तरह के अनाज से परहेज किया जाता है।
हालांकि, व्रत के नियम हर परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए अपनी धार्मिक परंपरा और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भोजन का चुनाव करें।
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साबूदाना खिचड़ी
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नवरात्रि व्रत में क्या खा सकते हैं?
सेब, केला, पपीता, संतरा, अनार, अमरूद, नारियल और अन्य मौसमी फलों को फलाहार में शामिल किया जा सकता है।
दूध, दही, छाछ और पनीर का सेवन कई लोग व्रत में करते हैं। इनका इस्तेमाल शरीर को ऊर्जा और प्रोटीन देने के लिए भी किया जा सकता है।
साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना खीर व्रत के लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल हैं। इन्हें कम तेल में बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है।
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मखाना
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- कुट्टू और सिंघाड़े का आटा
कुट्टू के आटे की रोटी, पूरी या पकौड़ी और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन व्रत में खाए जाते हैं।
मखाना भूनकर या दूध के साथ खाया जा सकता है। यह व्रत के दौरान एक लोकप्रिय स्नैक है।
राजगीरा का आटा या इससे बने व्यंजन भी कई जगहों पर व्रत के भोजन में शामिल किए जाते हैं।
आलू, शकरकंद, लौकी, कद्दू और अरबी जैसी कुछ सब्जियों का सेवन व्रत में प्रचलित है। हालांकि, सब्जियों को लेकर स्थानीय परंपराएं अलग हो सकती हैं।
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चना चाट
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नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए?
व्रत रखने वाले लोग आमतौर पर गेहूं, चावल, सामान्य आटा, दालें, चना, राजमा और अन्य सामान्य अनाज से परहेज करते हैं। सामान्य नमक की जगह कई लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं।
कई परिवारों में प्याज और लहसुन का सेवन भी व्रत के दौरान नहीं किया जाता। इसके अलावा पैकेज्ड फूड या ऐसे उत्पाद खाने से पहले उनका लेबल जरूर जांचें, क्योंकि उनमें ऐसे सामग्री हो सकते हैं जो आपकी व्रत परंपरा में मान्य न हों।
व्रत में कौन से मसाले इस्तेमाल करें?
व्रत के दौरान सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी और कुछ अन्य मसालों का इस्तेमाल परंपरा के अनुसार किया जाता है। मसालों को लेकर भी अलग-अलग परिवारों में नियम अलग हो सकते हैं।
व्रत में पानी पीना जरूरी है
व्रत के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। नारियल पानी, दूध या अन्य उपयुक्त पेय भी लिए जा सकते हैं, यदि वे आपकी व्रत परंपरा के अनुरूप हों। लंबे समय तक बिना पानी के रहने वाला निर्जल व्रत अलग प्रकार का उपवास है और इसे सभी लोग नहीं करते।
व्रत में इन बातों का रखें ध्यान
सिर्फ तले हुए आलू, साबूदाना वड़ा, पूरी या मिठाई खाने के बजाय फल, दही, मखाना और दूसरे पौष्टिक विकल्पों को भी भोजन में शामिल करें। अगर आपको डायबिटीज, किडनी की समस्या, गर्भावस्था या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो उपवास रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।
नोट: नवरात्रि व्रत के खान-पान के नियम क्षेत्र और परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं। किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपनी पारंपरिक विधि का पालन करें।