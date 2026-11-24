Indian Railways: ट्रेन से सफर करते समय मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होना किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। खासकर लंबी दूरी की यात्रा में मोबाइल की जरूरत और बढ़ जाती है। टिकट दिखाने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने और परिवार के संपर्क में रहने तक, कई जरूरी काम मोबाइल फोन के जरिए ही होते हैं।





ऐसे में अगर आपकी सीट के पास लगा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा है, तो परेशानी बढ़ सकती है। कई बार यात्री इस समस्या को छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, रेलवे की ओर से यात्रियों को ऐसी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। तो चलिए जानते हैं आप ट्रेन में खराब चार्जिंग पॉइंट की शिकायत कहां सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...