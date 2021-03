मैकेंजी स्कॉट: जिस महिला को तलाक के बाद मिले थे ढाई लाख करोड़ रुपये, जानिए आज कैसी है उनकी लाइफस्टाइल

jeff bezos and ex wife - फोटो : social media

{"_id":"604601192e5b0a45f41be0ab","slug":"mackenzie-scott-lifestyle-second-marriage-and-first-divorce-money","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0948\u0915\u0947\u0902\u091c\u0940 \u0938\u094d\u0915\u0949\u091f: \u091c\u093f\u0938 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0915\u094b \u0924\u0932\u093e\u0915 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092e\u093f\u0932\u0947 \u0925\u0947 \u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0906\u091c \u0915\u0948\u0938\u0940 \u0939\u0948 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u093e\u0907\u092b\u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932","category":{"title":"Lifestyle","title_hn":"\u0932\u093e\u0907\u092b \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932","slug":"lifestyle"}}