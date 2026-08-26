वजन बढ़ने के कारण: कम खाना खाने के बाद भी बढ़ रहा वजन? कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे

1 of 8 कम खाना खाने के बाद वजन क्यों बढ़ता है? - फोटो : AI

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5 Reasons of Weight Gain: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत कम खाते हैं, फिर भी वजन लगातार बढ़ रहा है, तो सिर्फ प्लेट में रखी रोटियों की संख्या देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल है। वजन बढ़ने के पीछे आपकी पूरी दिनचर्या समेत कई कारण हो सकते हैं। यहां हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वजन कम करने के लिए सिर्फ रोटियों की संख्या कम करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आइए जानते हैं।

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत कम खाते हैं, फिर भी वजन लगातार बढ़ रहा है, तो सिर्फ प्लेट में रखी रोटियों की संख्या देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल है। वजन बढ़ने के पीछे आपकी पूरी दिनचर्या समेत कई कारण हो सकते हैं। यहां हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वजन कम करने के लिए सिर्फ रोटियों की संख्या कम करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आइए जानते हैं।

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सिर्फ 2 रोटी खाने पर भी वजन क्यों बढ़ सकता है?



कई लोगों को लगता है कि उन्होंने सिर्फ दो रोटी खाई हैं, इसलिए उनका खाना कम है। लेकिन रोटी के साथ सब्जी में कितना तेल, दाल में कितना घी, दही, अचार, मिठाई या दूसरी चीजें ली गईं, यह भी वजन पर असर डालता है। वजन बढ़ने या घटने में पूरे दिन में ली गई कुल कैलोरी और शरीर द्वारा खर्च की गई कैलोरी महत्वपूर्ण होती है।





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चाय-बिस्किट और छोटे स्नैक्स



सुबह की चाय में चीनी, ऑफिस में बिस्किट, शाम की नमकीन, जूस या सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन बार-बार लेने से दिनभर की कुल कैलोरी काफी बढ़ सकती है। इसलिए वजन बढ़ने पर कुछ दिनों तक अपनी पूरी डाइट नोट करके देखना फायदेमंद हो सकता है।





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दिनभर बैठे रहना



अगर आप कम खाते हैं लेकिन दिनभर ज्यादातर समय बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, तो शरीर की रोजाना कैलोरी खर्च भी कम हो सकती है। ऑफिस वर्क, लंबे समय तक मोबाइल या टीवी देखना और रोजाना कम चलना वजन बढ़ने की समस्या को बढ़ा सकता है।



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