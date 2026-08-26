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वजन बढ़ने के कारण: कम खाना खाने के बाद भी बढ़ रहा वजन? कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे

Wed, 26 Aug 2026 04:33 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 26 Aug 2026 04:33 PM IST
सार

5 Reasons of Weight Gain: अगर आप कम खाना खा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपका वजन लगातार बढ़ रहा है तो यहां जानिए कि आपकी किन गलतियों या फिर किन कारणों से ऐसा हो रहा है। 

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5 reasons of Weight Gain in hindi mera weight kyu badh raha hai disprj
कम खाना खाने के बाद वजन क्यों बढ़ता है? - फोटो : AI
5 Reasons of Weight Gain: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत कम खाते हैं, फिर भी वजन लगातार बढ़ रहा है, तो सिर्फ प्लेट में रखी रोटियों की संख्या देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल है। वजन बढ़ने के पीछे आपकी पूरी दिनचर्या समेत कई कारण हो सकते हैं। यहां हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वजन कम करने के लिए सिर्फ रोटियों की संख्या कम करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आइए जानते हैं। 

 
5 reasons of Weight Gain in hindi mera weight kyu badh raha hai disprj
कम खाना खाने के बाद वजन क्यों बढ़ता है? - फोटो : AI
सिर्फ 2 रोटी खाने पर भी वजन क्यों बढ़ सकता है?

कई लोगों को लगता है कि उन्होंने सिर्फ दो रोटी खाई हैं, इसलिए उनका खाना कम है। लेकिन रोटी के साथ सब्जी में कितना तेल, दाल में कितना घी, दही, अचार, मिठाई या दूसरी चीजें ली गईं, यह भी वजन पर असर डालता है। वजन बढ़ने या घटने में पूरे दिन में ली गई कुल कैलोरी और शरीर द्वारा खर्च की गई कैलोरी महत्वपूर्ण होती है।

 
5 reasons of Weight Gain in hindi mera weight kyu badh raha hai disprj
कम खाना खाने के बाद वजन क्यों बढ़ता है? - फोटो : AI
चाय-बिस्किट और छोटे स्नैक्स

सुबह की चाय में चीनी, ऑफिस में बिस्किट, शाम की नमकीन, जूस या सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन बार-बार लेने से दिनभर की कुल कैलोरी काफी बढ़ सकती है। इसलिए वजन बढ़ने पर कुछ दिनों तक अपनी पूरी डाइट नोट करके देखना फायदेमंद हो सकता है।

 
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कम खाना खाने के बाद वजन क्यों बढ़ता है? - फोटो : AI
दिनभर बैठे रहना

अगर आप कम खाते हैं लेकिन दिनभर ज्यादातर समय बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, तो शरीर की रोजाना कैलोरी खर्च भी कम हो सकती है। ऑफिस वर्क, लंबे समय तक मोबाइल या टीवी देखना और रोजाना कम चलना वजन बढ़ने की समस्या को बढ़ा सकता है।
 
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कम खाना खाने के बाद वजन क्यों बढ़ता है? - फोटो : AI

नींद पूरी न होना

लगातार कम नींद लेने से भूख और पेट भरे होने का एहसास कराने वाले हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं। इसके कारण कुछ लोगों को ज्यादा खाने की इच्छा होती है और मीठे या हाई-कैलोरी फूड की क्रेविंग बढ़ सकती है। इसलिए वजन कम करने के लिए डाइट के साथ पर्याप्त नींद भी जरूरी है।

 
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