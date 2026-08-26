फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Jaggery vs Honey vs Dates: Which Is the Better Sugar Alternative? Know the Difference

चीनी की जगह ट्राई करें ये 3 देसी विकल्प! जानिए गुड़, शहद या खजूर में से कौन सा ज्यादा बेहतर

Wed, 26 Aug 2026 05:26 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 26 Aug 2026 05:26 PM IST
सार

Sugar Price Hike: अगर आप भी चीनी की जगह कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तो भारतीय रसोई में मौजूद कुछ पारंपरिक विकल्प आपके काम आ सकते हैं। गुड़, शहद और खजूर तीनों ही मिठास देते हैं, लेकिन इनके पोषण और इस्तेमाल का तरीका अलग है। इन तीनों को अक्सर हेल्दी स्वीटनर माना जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में चीनी से बेहतर हैं?

विज्ञापन
Jaggery vs Honey vs Dates: Which Is the Better Sugar Alternative? Know the Difference
शक्कर के विकल्प - फोटो : Ai

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Sugar Alternatives: चाय से लेकर मिठाई और रोजमर्रा की कई चीजों में मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले दिनों चीनी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में लोग मिठास के लिए चीनी का विकल्प तलाश रहे हैं। 

विज्ञापन


अगर आप भी चीनी की जगह कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तो भारतीय रसोई में मौजूद कुछ पारंपरिक विकल्प आपके काम आ सकते हैं। गुड़, शहद और खजूर तीनों ही मिठास देते हैं, लेकिन इनके पोषण और इस्तेमाल का तरीका अलग है। इन तीनों को अक्सर हेल्दी स्वीटनर माना जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में चीनी से बेहतर हैं?
विज्ञापन


गुड़ गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और इसमें कुछ मात्रा में आयरन, पोटैशियम तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं। वहीं, शहद एक प्राकृतिक स्वीटनर है, जिसमें मिठास के साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी मौजूद होते हैं। खजूर प्राकृतिक रूप से मीठा फल है, जिसमें फाइबर, पोटैशियम और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि, सिर्फ प्राकृतिक होना किसी स्वीटनर को कम कैलोरी वाला या पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना देता। गुड़ और शहद दोनों में मुख्य रूप से शर्करा होती है, जबकि साबुत खजूर में फाइबर होने के कारण इसका सेवन अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक हो सकता है। इसलिए इन तीनों के बीच चुनाव करते समय केवल मिठास नहीं, बल्कि पोषण, मात्रा और आपकी रोज़मर्रा की डाइट को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

आइए जानते हैं गुड़, शहद और खजूर में क्या अंतर है और इनमें से बेहतर विकल्प कौन-सा हो सकता है।


1. गुड़

  • गुड़ गन्ने के रस से तैयार किया जाता है।
  • इसमें चीनी की तुलना में कुछ मात्रा में खनिज मौजूद रह सकते हैं।
  • हालांकि गुड़ में भी काफी मात्रा में शुगर और कैलोरी होती है।
  • इसलिए इसे भी सीमित मात्रा में लेना बेहतर है।


2. शहद

  • शहद प्राकृतिक मिठास देता है और इसमें कुछ जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं।
  • लेकिन शहद भी मुख्य रूप से शर्करा है।
  • इसे ज्यादा मात्रा में लेने से कैलोरी और कुल शुगर का सेवन बढ़ सकता है।
  • गर्म पेय में मिलाते समय बहुत ज्यादा गर्म करने से बचना बेहतर है।


3. खजूर

  • खजूर में प्राकृतिक शर्करा के साथ फाइबर भी होता है।
  • साबुत खजूर खाने से मिठास के साथ कुछ पोषक तत्व भी मिलते हैं।
  • हालांकि खजूर में भी प्राकृतिक शुगर और कैलोरी होती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।


शक्कर के विकल्प में किसे चुनें?

  • अगर शक्कर का विकल्प चुनना हो, तो साबुत खजूर फाइबर के कारण एक उपयोगी विकल्प हो सकता है।
  • वहीं स्वाद के लिए गुड़ या शहद लिया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात मात्रा है।
  • गुड़, शहद और खजूर भी मीठे खाद्य पदार्थ हैं और इन्हें सीमित मात्रा में लेना बेहतर है।
  • डायबिटीज या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों को अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार विकल्प चुनना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed