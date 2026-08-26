Sugar Alternatives: चाय से लेकर मिठाई और रोजमर्रा की कई चीजों में मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले दिनों चीनी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में लोग मिठास के लिए चीनी का विकल्प तलाश रहे हैं।

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गुड़ गन्ने के रस से तैयार किया जाता है।

इसमें चीनी की तुलना में कुछ मात्रा में खनिज मौजूद रह सकते हैं।

हालांकि गुड़ में भी काफी मात्रा में शुगर और कैलोरी होती है।

इसलिए इसे भी सीमित मात्रा में लेना बेहतर है।

अगर आप भी चीनी की जगह कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तो भारतीय रसोई में मौजूद कुछ पारंपरिक विकल्प आपके काम आ सकते हैं। गुड़, शहद और खजूर तीनों ही मिठास देते हैं, लेकिन इनके पोषण और इस्तेमाल का तरीका अलग है। इन तीनों को अक्सर हेल्दी स्वीटनर माना जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में चीनी से बेहतर हैं?गुड़ गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और इसमें कुछ मात्रा में आयरन, पोटैशियम तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं। वहीं, शहद एक प्राकृतिक स्वीटनर है, जिसमें मिठास के साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी मौजूद होते हैं। खजूर प्राकृतिक रूप से मीठा फल है, जिसमें फाइबर, पोटैशियम और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं।हालांकि, सिर्फ प्राकृतिक होना किसी स्वीटनर को कम कैलोरी वाला या पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना देता। गुड़ और शहद दोनों में मुख्य रूप से शर्करा होती है, जबकि साबुत खजूर में फाइबर होने के कारण इसका सेवन अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक हो सकता है। इसलिए इन तीनों के बीच चुनाव करते समय केवल मिठास नहीं, बल्कि पोषण, मात्रा और आपकी रोज़मर्रा की डाइट को भी ध्यान में रखना जरूरी है।आइए जानते हैं गुड़, शहद और खजूर में क्या अंतर है और इनमें से बेहतर विकल्प कौन-सा हो सकता है।



2. शहद

शहद प्राकृतिक मिठास देता है और इसमें कुछ जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं।

लेकिन शहद भी मुख्य रूप से शर्करा है।

इसे ज्यादा मात्रा में लेने से कैलोरी और कुल शुगर का सेवन बढ़ सकता है।

गर्म पेय में मिलाते समय बहुत ज्यादा गर्म करने से बचना बेहतर है।



3. खजूर

खजूर में प्राकृतिक शर्करा के साथ फाइबर भी होता है।

साबुत खजूर खाने से मिठास के साथ कुछ पोषक तत्व भी मिलते हैं।

हालांकि खजूर में भी प्राकृतिक शुगर और कैलोरी होती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।



शक्कर के विकल्प में किसे चुनें?