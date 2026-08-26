बच्चों में तेजी से बढ़ रहा मोटापा? माता-पिता की ये 5 गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

1 of 6 बच्चों में मोटापा बढ़ाने वाली माता-पिता की 5 गलतियां - फोटो : AI

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Causes and Risks for Obesity in Children: अगर आपके बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे सिर्फ ज्यादा खाना खाने का नतीजा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों में बढ़ता मोटापा आगे चलकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद से जुड़ी समस्याओं और दूसरी स्वास्थ्य परेशानियों का जोखिम बढ़ा सकता है।



ऐसे में आपको ये समझने की खास जरूरत है कि कई बार बच्चों की रोजमर्रा की आदतों में माता-पिता की भूमिका भी अहम होती है। यहां हम आपको माता-पिता की उन्हीं गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनके कारण बच्चों का वजन बढ़ता है।



अगर आपके बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे सिर्फ ज्यादा खाना खाने का नतीजा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों में बढ़ता मोटापा आगे चलकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद से जुड़ी समस्याओं और दूसरी स्वास्थ्य परेशानियों का जोखिम बढ़ा सकता है।

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बच्चों में मोटापा बढ़ने की 5 बड़ी वजहें



बच्चों को ज्यादा समय तक मोबाइल या टीवी देना



आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ा है। मोबाइल, टीवी, टैबलेट या वीडियो गेम में लंबे समय तक व्यस्त रहने से बच्चे कम चलते-फिरते हैं। इसका असर उनकी रोजाना की शारीरिक गतिविधि पर पड़ सकता है। माता-पिता को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के दिन में खेलने, चलने और दूसरी उम्र के हिसाब से शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय हो।





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पैकेज्ड और जंक फूड की आदत



चिप्स, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, इंस्टेंट नूडल्स, मिठाई और मीठे पेय बच्चों को पसंद आते हैं। अगर इन चीजों का सेवन बार-बार किया जाए और घर का पौष्टिक खाना कम हो जाए, तो बच्चे की कुल कैलोरी बढ़ सकती है। इसलिए बच्चों को हर दिन जंक फूड देने के बजाय फल, सब्जियां, दाल, साबुत अनाज, दूध या अन्य पौष्टिक विकल्पों को डाइट में शामिल करना बेहतर है।





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बच्चे को खाने के लिए मजबूर करना



कई माता-पिता बच्चे की प्लेट पूरी करवाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। बच्चे की भूख और पेट भरने के संकेतों को नजरअंदाज करके बार-बार खिलाने की आदत लंबे समय में खाने के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। बच्चे को भूख और पेट भरने के संकेत समझने देने चाहिए। साथ ही खाने को इनाम या सजा के तौर पर इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए।





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