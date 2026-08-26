रक्षाबंधन 2026: भाभी की कलाई पर क्यों बांधी जाती है लुंबा राखी?” जानिए इसके पीछे की खास परंपरा और वजह
Lumba Rakhi For Bhabhi : लुंबा राखी का डिजाइन आमतौर पर ऐसा होता है कि इसे कलाई पर बांधने के बजाय चूड़ियों या कंगन के साथ सजाया जा सके। इसमें मोतियों, लटकन, कुंदन, धागे और अन्य सजावटी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है।
विस्तार
Lumba Rakhi: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम और आपसी स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। कई परिवारों में भाई के साथ ही भाभी को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन पर भाभी के लिए भी एक खास तरह की राखी लाई जाती है, जिसे लुंबा राखी (Lumba Rakhi) कहा जाता है। यह सामान्य राखी से अलग होती है और इसे खास तौर पर भाभी के लिए डिजाइन किया जाता है।
क्या होती है लुंबा राखी?
लुंबा राखी का डिजाइन आमतौर पर ऐसा होता है कि इसे कलाई पर बांधने के बजाय चूड़ियों या कंगन के साथ सजाया जा सके। इसमें मोतियों, लटकन, कुंदन, धागे और अन्य सजावटी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग जगहों और परिवारों में इसके डिजाइन और पहनने का तरीका अलग हो सकता है।
भाभी को क्यों बांधते हैं लुंबा राखी?
कई पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपराओं में भाभी को परिवार का अहम हिस्सा मानते हुए रक्षाबंधन की खुशी में उन्हें भी शामिल किया जाता है। ननद द्वारा भाभी को लुंबा राखी बांधना ननद-भाभी के स्नेह और रिश्ते को दर्शाने वाली परंपरा के रूप में देखा जाता है। साथ ही पति-पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए भी बहनें भाई के साथ ही उनकी पत्नी को भी समान सम्मान देने के लिए राखी बांधती हैं।
लुंबा राखी का क्या है महत्व?
इसका महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक परंपरा, स्नेह और रिश्तों की खूबसूरती से जुड़ा है। लुंबा राखी के जरिए भाभी को त्योहार की खुशियों में शामिल करने और ननद-भाभी के रिश्ते में प्रेम व अपनापन व्यक्त करने का भाव दिखाई देता है।
क्या हर जगह बांधी जाती है लुंबा राखी?
हालांकि लुंबा राखी बांधने की परंपरा पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। यह खास तौर पर कुछ समुदायों और परिवारों में अधिक प्रचलित है। इसलिए इसे रक्षाबंधन की अनिवार्य रस्म के बजाय क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपरा के रूप में समझना बेहतर है। इस तरह लुंबा राखी रक्षाबंधन के पारंपरिक भाई-बहन के रिश्ते के साथ परिवार के अन्य रिश्तों में स्नेह और अपनापन जोड़ने वाली खूबसूरत परंपरा है।