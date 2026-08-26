एनपीएस या म्यूचुअल फंड, निवेश के लिए कौन सा है बेस्ट? यहां समझें किसमे मिल सकता है अधिक रिटर्न





अगर आप अपने खून-पसीने की कमाई को सही जगह लगाकर बेहतरीन रिटर्न पाना चाहते हैं, तो ये लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप म्यूचुअल फंड और एनपीएस के बीच अंतर समझ सकते हैं। आइए इस लेख में दोनों का सीधा और सरल हिसाब-किताब समझते हैं।

रिटायरमेंट के लिए मोटा फंड बनाना हो या अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ने हों, अक्सर लोग एक जगह आकर उलझ जाते हैं- NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड में? कहने को तो दोनों ही जगह आपका पैसा बाजार के भरोसे बढ़ता है, लेकिन दोनों का स्वभाव और काम करने का तरीका एक-दूसरे से काफी अलग है।