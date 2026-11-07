1 of 5 काली चौदस रंगोली डिजाइन - फोटो : AI







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काली चौदस रंगोली 2026 (Kali Chaudas Rangoli Designs 2026): दिवाली के पावन पर्व पर घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए रंगोली का विशेष महत्व होता है। काली चौदस के अवसर पर अगर आप अपने घर के आंगन, मुख्य द्वार या पूजा स्थल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो यहां देखिए काली चौदस की लेटेस्ट और आसान रंगोली डिजाइन।



काली चौदस को कई जगह भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां काली की पूजा-अर्चना करने की परंपरा है। मान्यता है कि मां काली अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए इस खास अवसर पर धार्मिक प्रतीकों और दीपकों से सजी रंगोली बनाना शुभ माना जाता है।



अगर आप काली चौदस की रंगोली, सिंपल काली चौदस रंगोली या आसान रंगोली डिजाइन की तलाश कर रहे हैं, तो फूलों वाली रंगोली, दीया रंगोली, कमल डिजाइन और पारंपरिक रंगोली आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।



इस बार आप लाल, पीले, नारंगी, सफेद और काले रंगों के खूबसूरत कॉम्बिनेशन से आकर्षक रंगोली बना सकते हैं। इसके साथ छोटे-छोटे दीये लगाकर रंगोली की खूबसूरती को और बढ़ाया जा सकता है।



साल 2026 में काली चौदस 7 नवंबर को मनाई जा रही है। इस खास मौके पर अपने घर को पारंपरिक रंगोली से सजाएं और दिवाली के उत्सव को यादगार बनाएं। यहां देखिए काली चौदस की 5 खूबसूरत और लेटेस्ट रंगोली डिजाइन



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2 of 5 रंगोली डिजाइन - फोटो : Instagram

चरण चिन्हों वाली रंगोली डिजाइन



छोटी दिवाली भी धन-धान्य और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घर, मन और शरीर की सफाई करते हैं और खुद से जुड़ी गंदगी से छुटकारा पाते हैं। इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। माना जाता है कि जहां साफ सफाई रहती है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। साफ सफाई के बाज घर की सजावट के लिए रंगोली बना रहे हैं तो माता लक्ष्मी के पदचिन्हों पर आधारित रंगोली डिजाइन बनाएं। ये बनाने में आसान और देखने में आकर्षक लगती है।

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मोर वाली रंगोली



रंगोली डिजाइन की पारंरिक थीम आज भी घर के आंगन या द्वार की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है। इसके लिए आप अपनी रंगोली डिजाइन में मोर पंखों को शामिल कर सकती हैं। मोर की आकृति और खूबसूरत रंगों के साथ बनाई गई रंगोली डिजाइन हर किसी को पसंद आ सकती है।

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4 of 5 बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

फूलों वाली रंगोली डिजाइन



आप आसानी से और कम समय में फूलों से आकर्षक रंगोली डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह की रंगोली बनाने के लिए लाल और पीले गेंदे के फूलों की पंखूडियां और गुलाब के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप आसानी से फूलों वाली आकृति बनाकर रंगोली डिजाइन से अपना घऱ आंगन सजा सकते हैं।

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5 of 5 ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai