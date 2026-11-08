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दिवाली 2026: सामान्य पटाखों से कितने अलग होते हैं ग्रीन पटाखे? जान लें दोनों के बीच का यह बड़ा अंतर

Sun, 08 Nov 2026 12:24 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 08 Nov 2026 12:24 PM IST
सार

  • Green Crackers vs Normal Fireworks: सामान्य पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे तीस से चालीस प्रतिशत तक कम वायु प्रदूषण फैलाते हैं।
  • ग्रीन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे सेहत को कम नुकसान होता है।

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How Different Are Green Crackers From Regular Crackers? Know the Differences Here
ग्रीन पटाखे और सामान्य पटाखे अंतर - फोटो : AI

Difference Between Green And Regular Crackers: दीपावली के पावन अवसर पर आज देशभर में उत्सव का माहौल है और लोग बड़े उल्लास के साथ आतिशबाजी कर रहे हैं। हालांकि, बढ़ते वायु प्रदूषण और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश हैं कि बड़े शहरों में केवल पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाए। 



इसके बावजूद, बाजार में आज भी कई जगहों पर ग्रीन और साधारण दोनों तरह के पटाखे बिक रहे हैं, जिससे आम खरीदार असमंजस में पड़ जाते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये ग्रीन पटाखे साधारण पटाखों से किस प्रकार अलग होते हैं और इनसे प्रदूषण कितना कम होता है। आइए इस लेख में दोनों के बीच के मुख्य अंतर को विस्तार से समझते हैं।
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प्रदूषण स्तर में अंतर? - फोटो : AI

प्रदूषण स्तर में अंतर?

  • सामान्य पटाखों को जलाने पर भारी मात्रा में जहरीला धुआं निकलता है जो हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित कर देता है।
  • इसके विपरीत, वैज्ञानिक तकनीक से तैयार किए जाने वाले ग्रीन पटाखों से निकलने वाला हानिकारक धुआं और कुल वायु प्रदूषण सामान्य पटाखों की तुलना में लगभग तीस से चालीस प्रतिशत तक कम होता है।
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रासायनिक पदार्थों में अंतर? - फोटो : AI

रासायनिक पदार्थों में अंतर?

  • पारंपरिक और साधारण पटाखों में बेरियम नाइट्रेट जैसे अत्यधिक जहरीले और खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं।
  • वहीं दूसरी ओर, ग्रीन पटाखों में बहुत सुरक्षित फॉर्मूलेशन और कम हानिकारक घटकों या डस्ट सप्रेसर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण को कम क्षति पहुंचती है।
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आवाज और शोर में अंतर? - फोटो : अमर उजाला

आवाज और शोर में अंतर?

  • त्योहारों के दौरान इस्तेमाल होने वाले सामान्य पटाखे बहुत तेज आवाज करते हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों को काफी परेशानी होती है।
  • इसके मुकाबले, ग्रीन क्रैकर्स तय कानूनी और वैज्ञानिक डेसिबल सीमा के भीतर रहकर बेहद नियंत्रित, हल्के और कम आवाज वाले पटाखे होते हैं जो कानों को ज्यादा नहीं चुभते।
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ग्रीन क्रैकर्स की पहचान कैसे करें - फोटो : AI

पहचान और लोगो में अंतर?

  • बाजार में मिलने वाले साधारण और सामान्य पटाखों पर किसी भी तरह की वैज्ञानिक मान्यता या आधिकारिक प्रमाण का ठप्पा नहीं होता है।
  • इसके विपरीत, असली और प्रमाणित ग्रीन पटाखों के डिब्बे पर वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) का आधिकारिक लोगो और एक विशेष क्यूआर कोड मुद्रित होता है, जिससे उनकी आसानी से पहचान की जा सकती है।
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