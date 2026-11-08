दिवाली 2026: सामान्य पटाखों से कितने अलग होते हैं ग्रीन पटाखे? जान लें दोनों के बीच का यह बड़ा अंतर

Difference Between Green And Regular Crackers: दीपावली के पावन अवसर पर आज देशभर में उत्सव का माहौल है और लोग बड़े उल्लास के साथ आतिशबाजी कर रहे हैं। हालांकि, बढ़ते वायु प्रदूषण और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश हैं कि बड़े शहरों में केवल पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाए।





इसके बावजूद, बाजार में आज भी कई जगहों पर ग्रीन और साधारण दोनों तरह के पटाखे बिक रहे हैं, जिससे आम खरीदार असमंजस में पड़ जाते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये ग्रीन पटाखे साधारण पटाखों से किस प्रकार अलग होते हैं और इनसे प्रदूषण कितना कम होता है। आइए इस लेख में दोनों के बीच के मुख्य अंतर को विस्तार से समझते हैं।