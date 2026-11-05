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Dhanteras Rangoli: दरवाजे पर बनाएं ये 7 खूबसूरत रंगोली, देखते रह जाएंगे मेहमान!

Fri, 06 Nov 2026 01:53 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 06 Nov 2026 01:53 PM IST
सार

Dhanteras Rangoli Designs 2026: धनतेरस पर घर के मुख्य दरवाजे और आंगन को सजाने के लिए देखें 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन। जानिए कमल, दीया, कलश, मां लक्ष्मी के चरण और फूलों वाली रंगोली बनाने के आसान तरीके।

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Dhanteras Rangoli Designs 2026: Make These 7 Beautiful Designs at Your Home Entrance!
rangoli design - फोटो : AI

Dhanteras Rangoli Design Ideas: धनतेरस का त्योहार आते ही घरों में साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन लोग मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना करते हैं। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे, आंगन और पूजा स्थल को खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। त्योहार की सजावट में रंगोली का अपना अलग महत्व है। मान्यता है कि सुंदर रंगोली और दीपों से सजा घर सकारात्मकता और खुशहाली का प्रतीक होता है।



अगर आप भी इस धनतेरस अपने घर को कुछ खास अंदाज में सजाना चाहती हैं, तो रंगोली के खूबसूरत डिजाइन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि रंगोली बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अनुभव हो या घंटों मेहनत करनी पड़े। कमल का फूल, शुभ कलश, दीया, मां लक्ष्मी के चरण और फूलों वाली रंगोली जैसे डिजाइन कम समय में भी तैयार किए जा सकते हैं।

छोटे घर, फ्लैट और सीमित जगह वाले दरवाजों पर भी छोटी रंगोली बेहद आकर्षक लगती है। आइए जानते हैं धनतेरस 2026 के लिए 7 आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन, जिन्हें बनाकर आप अपने घर की रौनक बढ़ा सकती हैं।
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Dhanteras Rangoli Designs 2026: Make These 7 Beautiful Designs at Your Home Entrance!
कमल के फूल वाली रंगोली - फोटो : AI

धनतेरस पर बनाएं ये 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन


कमल के फूल वाली रंगोली

धनतेरस पर कमल के फूल वाली रंगोली बनाना बेहद खूबसूरत विकल्प है। कमल को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। इसे घर के मुख्य दरवाजे या पूजा स्थल के सामने बनाया जा सकता है। इसके लिए गुलाबी, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल करें। बीच में पीला रंग भरें और पंखुड़ियों को गुलाबी रंग से सजाएं।
Dhanteras Rangoli Designs 2026: Make These 7 Beautiful Designs at Your Home Entrance!
बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

मां लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली

धनतेरस पर मां लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली का विशेष आकर्षण रहता है। इसे मुख्य दरवाजे से घर के अंदर की ओर बनाएं। सफेद और लाल रंग से पैरों की आकृति तैयार करें। आसपास छोटे फूल और दीपक बनाकर इसे और आकर्षक बना सकती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है।
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Dhanteras Rangoli Designs 2026: Make These 7 Beautiful Designs at Your Home Entrance!
बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

दीये वाली आसान रंगोली

अगर आपको रंगोली बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं है, तो दीये वाला डिजाइन चुन सकती हैं। सबसे पहले बीच में एक बड़ा दीया बनाएं। फिर पीले, नारंगी और लाल रंग से लौ तैयार करें। चारों तरफ छोटे-छोटे फूल और बिंदियां बनाएं। यह डिजाइन कम समय में तैयार हो जाता है और दरवाजे की खूबसूरती बढ़ाता है।
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Dhanteras Rangoli Designs 2026: Make These 7 Beautiful Designs at Your Home Entrance!
खूबसूरत रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

शुभ कलश वाली रंगोली

धनतेरस पर कलश वाली रंगोली भी काफी पसंद की जाती है। कलश को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे बनाने के लिए पहले लाल या पीले रंग से कलश की आकृति बनाएं। ऊपर नारियल और आम के पत्ते बनाएं। कलश पर स्वास्तिक या शुभ-लाभ लिखकर डिजाइन पूरा कर सकती हैं।

 
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