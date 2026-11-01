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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   How to Remove Paint Stains from Sofa: Easy Tips to Clean Paint Marks from Upholstery at Home

सफाई टिप्स: सोफे पर लग गए पेंट के जिद्दी दाग? इन 5 आसान तरीकों से करें साफ

Sun, 01 Nov 2026 03:23 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 01 Nov 2026 03:23 PM IST
सार

How to Remove Paint Stains From:  ये दाग देखने में काफी खराब लगते हैं और अगर समय रहते साफ न किए जाएं तो इन्हें हटाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सोफे को साफ करने के लिए कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाए जा सकते हैं।

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How to Remove Paint Stains from Sofa: Easy Tips to Clean Paint Marks from Upholstery at Home
सोफे पर लग गए पेंट के दाग तो इसे कैसे छुड़ाएं? - फोटो : AI
How to Remove Paint Stains From:  घर की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई के दौरान कई बार सोफे पर पेंट के दाग लग जाते हैं। खासकर अगर सोफा हल्के रंग का हो, तो ये दाग पूरे कमरे की खूबसूरती बिगाड़ सकते हैं। 


कई लोग पेंट के निशान हटाने के लिए साबुन या तेज केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे सोफे का फैब्रिक खराब होने का डर रहता है। ऐसे में जरूरी है कि पेंट के दाग साफ करने का सही तरीका अपनाया जाए। अगर आपके सोफे पर भी पेंट गिर गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 

कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से इन दागों को कम किया जा सकता है। इस लेख में जानें गीले और सूखे पेंट के दाग कैसे साफ करें और कपड़े या लेदर के सोफे की सफाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 
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How to Remove Paint Stains from Sofa: Easy Tips to Clean Paint Marks from Upholstery at Home
सोफे पर लग गए पेंट के दाग तो इसे कैसे छुड़ाएं? - फोटो : AI
 1. गीले पेंट को तुरंत साफ करें

अगर सोफे पर ताजा पेंट गिर गया है, तो सबसे पहले उसे सूखने से बचाएं। एक साफ कपड़े या पेपर टॉवल की मदद से पेंट को हल्के हाथों से सोखें। ध्यान रखें कि दाग को रगड़ें नहीं, वरना पेंट फैब्रिक के अंदर तक जा सकता है। इसके बाद सोफे के केयर लेबल के अनुसार सफाई करें।

 
How to Remove Paint Stains from Sofa: Easy Tips to Clean Paint Marks from Upholstery at Home
सोफे पर लग गए पेंट के दाग तो इसे कैसे छुड़ाएं? - फोटो : AI
 2. हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल करें

अगर सोफे पर पानी से साफ होने वाला पेंट लगा है, तो हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरी में थोड़ा गुनगुना पानी और माइल्ड लिक्विड सोप मिलाएं। अब साफ कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करके दाग वाली जगह पर थपथपाएं। इसके बाद सूखे कपड़े से नमी सोख लें। पहले सोफे के किसी छिपे हुए हिस्से पर इसका परीक्षण जरूर करें।

 
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How to Remove Paint Stains from Sofa: Easy Tips to Clean Paint Marks from Upholstery at Home
सोफे पर लग गए पेंट के दाग तो इसे कैसे छुड़ाएं? - फोटो : AI
  3. सूखे पेंट को सावधानी से हटाएं

अगर पेंट सूख चुका है, तो उसे जबरदस्ती खुरचने की गलती न करें। प्लास्टिक के कुंद किनारे वाले कार्ड की मदद से ऊपर जमे पेंट को बहुत हल्के हाथों से हटाने की कोशिश करें। इसके बाद फैब्रिक के केयर निर्देशों के अनुसार सफाई करें। तेज धार वाली चीजों का इस्तेमाल न करें, इससे सोफे का कपड़ा कट सकता है।

 
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सोफे पर लग गए पेंट के दाग तो इसे कैसे छुड़ाएं? - फोटो : AI
  4. सिरके का इस्तेमाल करने से पहले करें टेस्ट

कुछ लोग सोफे के दाग हटाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह हर तरह के फैब्रिक के लिए सुरक्षित नहीं होता। खासकर सिल्क, वेलवेट और नाजुक कपड़ों पर इसका इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी घरेलू घोल को लगाने से पहले सोफे के छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करें। फैब्रिक की अनुमति न हो तो इसका इस्तेमाल न करें।

 
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