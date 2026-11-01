सफाई टिप्स: सोफे पर लग गए पेंट के जिद्दी दाग? इन 5 आसान तरीकों से करें साफ

1 of 6 सोफे पर लग गए पेंट के दाग तो इसे कैसे छुड़ाएं? - फोटो : AI







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How to Remove Paint Stains From: घर की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई के दौरान कई बार सोफे पर पेंट के दाग लग जाते हैं। खासकर अगर सोफा हल्के रंग का हो, तो ये दाग पूरे कमरे की खूबसूरती बिगाड़ सकते हैं।



कई लोग पेंट के निशान हटाने के लिए साबुन या तेज केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे सोफे का फैब्रिक खराब होने का डर रहता है। ऐसे में जरूरी है कि पेंट के दाग साफ करने का सही तरीका अपनाया जाए। अगर आपके सोफे पर भी पेंट गिर गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।



कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से इन दागों को कम किया जा सकता है। इस लेख में जानें गीले और सूखे पेंट के दाग कैसे साफ करें और कपड़े या लेदर के सोफे की सफाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

घर की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई के दौरान कई बार सोफे पर पेंट के दाग लग जाते हैं। खासकर अगर सोफा हल्के रंग का हो, तो ये दाग पूरे कमरे की खूबसूरती बिगाड़ सकते हैं।

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1. गीले पेंट को तुरंत साफ करें



अगर सोफे पर ताजा पेंट गिर गया है, तो सबसे पहले उसे सूखने से बचाएं। एक साफ कपड़े या पेपर टॉवल की मदद से पेंट को हल्के हाथों से सोखें। ध्यान रखें कि दाग को रगड़ें नहीं, वरना पेंट फैब्रिक के अंदर तक जा सकता है। इसके बाद सोफे के केयर लेबल के अनुसार सफाई करें।





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2. हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल करें



अगर सोफे पर पानी से साफ होने वाला पेंट लगा है, तो हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरी में थोड़ा गुनगुना पानी और माइल्ड लिक्विड सोप मिलाएं। अब साफ कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करके दाग वाली जगह पर थपथपाएं। इसके बाद सूखे कपड़े से नमी सोख लें। पहले सोफे के किसी छिपे हुए हिस्से पर इसका परीक्षण जरूर करें।





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3. सूखे पेंट को सावधानी से हटाएं



अगर पेंट सूख चुका है, तो उसे जबरदस्ती खुरचने की गलती न करें। प्लास्टिक के कुंद किनारे वाले कार्ड की मदद से ऊपर जमे पेंट को बहुत हल्के हाथों से हटाने की कोशिश करें। इसके बाद फैब्रिक के केयर निर्देशों के अनुसार सफाई करें। तेज धार वाली चीजों का इस्तेमाल न करें, इससे सोफे का कपड़ा कट सकता है।





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