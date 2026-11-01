एयर पॉल्यूशन: प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ मास्क लगाना काफी नहीं, घर में भी अपनाएं ये जरूरी उपाय

1 of 4 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI







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नवंबर-दिसंबर की सर्द हवाएं जहां मौसम को खुशनुमा बनाती हैं, वहीं बढ़ता वायु प्रदूषण सेहत के लिए खतरा बन जाता है। ठंडी हवा, धीमी रफ्तार और वाहनों से निकलने वाला धुआं मिलकर हवा को जहरीला बना देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है। ऐसे में खांसी, जुकाम और सांस संबंधी परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ आसान उपाय अपनाकर खुद और परिवार को सुरक्षित रखें।



प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर सुबह की सैर करना नुकसानदेह हो सकता है। ठंडे मौसम में वायु का दबाव कम हो जाता है, जिससे वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रदूषण ज्यादा होने पर बाहर व्यायाम करने के बजाय घर में योग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो प्रदूषण का स्तर जांचकर ही निकलें।

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2 of 4 प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क - फोटो : Adobe Stock

घर से बाहर निकलते समय पहनें मास्क

ऐसे मौसम में कोशिश करें कि घर से बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला एन-95 या प्रमाणित मास्क पहनें, क्योंकि कपड़े का सामान्य मास्क बारीक प्रदूषण कणों से पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। वहीं, ध्यान रखें कि मास्क आपकी नाक और मुंह को अच्छी तरह ढके, ताकि प्रदूषण के कण आपके फेफड़ों तक न पहुंचे।

घर की हवा को साफ रखने पर दें ध्यान दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने के बावजूद प्रदूषित हवा घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए जरूरत और बजट के अनुसार सही क्षमता वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें। स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट और एलोवेरा घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन केवल पौधों से घर की हवा में मौजूद प्रदूषक प्रभावी ढंग से दूर नहीं होते।

3 of 4 डाइट का रखें ख्याल - फोटो : Freepik.com

खान-पान से रखें सेहत का ख्याल

प्रदूषण के बीच शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीएं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और गले में सूखापन कम करने में मदद मिलती है। संतरा, आंवला, अमरूद, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को भोजन का हिस्सा बनाएं। हल्का, संतुलित और पौष्टिक आहार शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में मदद करता है।

योग और प्राणायाम करते समय बरतें सावधानी

भुजंगासन और गोमुखासन जैसे योगासन शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं। नाड़ी शोधन और भ्रामरी जैसे प्राणायाम भी आराम और सांस पर नियंत्रण के अभ्यास के लिए उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन प्रदूषण अधिक होने पर बाहर खुले वातावरण में प्राणायाम न करें। सांस लेने में परेशानी होने पर सांस रोकने वाले अभ्यासों से बचें।

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4 of 4 फेफड़ों को कैसे हेल्दी रखें? - फोटो : Adobe Stock