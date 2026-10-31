फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Diwali Decoration Idea Creative Ways to Reuse Old Decorative Lights at Home

दिवाली डेकोरेशन आइडियाज: पुरानी झालरों को फेंकने की बजाय ऐसे करें इस्तेमाल, कम खर्च में चमकेगा घर

Sat, 31 Oct 2026 02:22 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sat, 31 Oct 2026 02:22 PM IST
सार

 Diwali Decoration Ideas: अगर आपके घर में पिछले साल की झालर, फेयरी लाइट्स या LED लाइट्स रखी हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय कुछ क्रिएटिव तरीकों से घर की सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं।

विज्ञापन
Diwali Decoration Idea Creative Ways to Reuse Old Decorative Lights at Home
दिवाली पर पुरानी लाइट्स का ऐसे करें इस्तेमाल - फोटो : AI
 Diwali Decoration Ideas: दिवाली का त्योहार आते ही हर कोई अपने घर को रोशनी और खूबसूरत सजावट से सजाने की तैयारी करने लगता है। बाजार में नई-नई झालर, फेयरी लाइट्स और LED लाइट्स की भरमार रहती है, लेकिन हर साल नए डेकोरेशन पर पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है। 


अगर आपके घर में पिछले साल की पुरानी लाइट्स रखी हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय इस दिवाली दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप पुरानी लाइट्स को नया और आकर्षक लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं पुरानी डेकोरेटिव लाइट्स को इस्तेमाल करने के 10 आसान और क्रिएटिव तरीके।

 
Trending Videos
Diwali Decoration Idea Creative Ways to Reuse Old Decorative Lights at Home
दिवाली पर पुरानी लाइट्स का ऐसे करें इस्तेमाल - फोटो : AI
1. कांच की बोतलों में लगाएं फेयरी लाइट्स

पुरानी फेयरी लाइट्स को सजावट में इस्तेमाल करने का यह बेहद आसान तरीका है। घर में रखी खाली कांच की बोतल या पारदर्शी जार को अच्छी तरह साफ कर लें। अब इसमें बैटरी से चलने वाली फेयरी लाइट्स लगाएं। इसे डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इससे घर को खूबसूरत लुक मिलेगा।

  2. फोटो वॉल को दें नया लुक

अगर आपके घर में पुरानी झालर है, तो उससे फोटो वॉल तैयार कर सकते हैं। दीवार पर अपनी पसंदीदा तस्वीरें लगाएं और उनके आसपास फेयरी लाइट्स सजाएं। दिवाली पर यह सजावट घर को खास लुक देने के साथ यादगार पलों को भी खूबसूरती से दिखाएगी।

 
Diwali Decoration Idea Creative Ways to Reuse Old Decorative Lights at Home
दिवाली पर पुरानी लाइट्स का ऐसे करें इस्तेमाल - फोटो : AI
  3. बालकनी को बनाएं रोशन

दिवाली पर बालकनी की सजावट भी खास मायने रखती है। पुरानी LED झालरों को बालकनी की रेलिंग या दीवारों के किनारों पर सजा सकते हैं। इसके साथ छोटे गमले और रंगीन फूल रखें। इससे बालकनी में खूबसूरत फेस्टिव माहौल तैयार हो जाएगा।

  4. पूजा घर की सजावट में करें इस्तेमाल

दिवाली पर पूजा घर को सजाने के लिए पुरानी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर के आसपास या दीवार के किनारों पर छोटी फेयरी लाइट्स लगाएं। इससे पूजा स्थल आकर्षक दिखाई देगा। ध्यान रखें कि लाइट्स को दीये और अगरबत्ती से सुरक्षित दूरी पर लगाएं।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Diwali Decoration Idea Creative Ways to Reuse Old Decorative Lights at Home
दिवाली पर पुरानी लाइट्स का ऐसे करें इस्तेमाल - फोटो : AI
 5. पुराने गमलों को बनाएं आकर्षक

घर में रखे पुराने गमलों को भी फेयरी लाइट्स की मदद से नया लुक दिया जा सकता है। गमलों के आसपास बैटरी से चलने वाली लाइट्स सजाएं। इसके साथ रंगोली या छोटे सजावटी पत्थरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

  6. खिड़कियों और दरवाजों पर सजाएं लाइट्स

पुरानी झालरों को खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर लगाकर घर को फेस्टिव लुक दे सकते हैं। रंगीन लाइट्स की मदद से घर का प्रवेश द्वार भी आकर्षक दिखाई देगा। ध्यान रखें कि लाइट्स रास्ते में न लटकें और दरवाजे के खुलने-बंद होने में परेशानी न हो।

 
विज्ञापन
Diwali Decoration Idea Creative Ways to Reuse Old Decorative Lights at Home
दिवाली पर पुरानी लाइट्स का ऐसे करें इस्तेमाल - फोटो : AI
 7. मिरर के आसपास लगाएं फेयरी लाइट्स

घर में लगे बड़े शीशे या ड्रेसिंग मिरर के आसपास पुरानी फेयरी लाइट्स लगाएं। इससे एक खूबसूरत डेकोरेशन कॉर्नर तैयार हो सकता है। दिवाली पार्टी के दौरान यह जगह फोटो क्लिक करने के लिए भी अच्छी रहेगी।

  8. पुरानी लाइट्स से बनाएं DIY फोटो कॉर्नर

दिवाली पार्टी में फोटो क्लिक करने के लिए घर में एक छोटा फोटो कॉर्नर बना सकते हैं। इसके लिए किसी खाली दीवार पर रंगीन कपड़ा लगाएं और उसके आसपास पुरानी झालर सजाएं। साथ में फूलों और पेपर डेकोरेशन का इस्तेमाल करें। इससे बिना ज्यादा खर्च किए सुंदर फोटो बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed