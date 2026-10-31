दिवाली डेकोरेशन आइडियाज: पुरानी झालरों को फेंकने की बजाय ऐसे करें इस्तेमाल, कम खर्च में चमकेगा घर

1 of 6 दिवाली पर पुरानी लाइट्स का ऐसे करें इस्तेमाल - फोटो : AI







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Diwali Decoration Ideas: दिवाली का त्योहार आते ही हर कोई अपने घर को रोशनी और खूबसूरत सजावट से सजाने की तैयारी करने लगता है। बाजार में नई-नई झालर, फेयरी लाइट्स और LED लाइट्स की भरमार रहती है, लेकिन हर साल नए डेकोरेशन पर पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है।



अगर आपके घर में पिछले साल की पुरानी लाइट्स रखी हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय इस दिवाली दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप पुरानी लाइट्स को नया और आकर्षक लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं पुरानी डेकोरेटिव लाइट्स को इस्तेमाल करने के 10 आसान और क्रिएटिव तरीके।



दिवाली का त्योहार आते ही हर कोई अपने घर को रोशनी और खूबसूरत सजावट से सजाने की तैयारी करने लगता है। बाजार में नई-नई झालर, फेयरी लाइट्स और LED लाइट्स की भरमार रहती है, लेकिन हर साल नए डेकोरेशन पर पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है।

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1. कांच की बोतलों में लगाएं फेयरी लाइट्स



पुरानी फेयरी लाइट्स को सजावट में इस्तेमाल करने का यह बेहद आसान तरीका है। घर में रखी खाली कांच की बोतल या पारदर्शी जार को अच्छी तरह साफ कर लें। अब इसमें बैटरी से चलने वाली फेयरी लाइट्स लगाएं। इसे डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इससे घर को खूबसूरत लुक मिलेगा।



2. फोटो वॉल को दें नया लुक



अगर आपके घर में पुरानी झालर है, तो उससे फोटो वॉल तैयार कर सकते हैं। दीवार पर अपनी पसंदीदा तस्वीरें लगाएं और उनके आसपास फेयरी लाइट्स सजाएं। दिवाली पर यह सजावट घर को खास लुक देने के साथ यादगार पलों को भी खूबसूरती से दिखाएगी।





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3. बालकनी को बनाएं रोशन



दिवाली पर बालकनी की सजावट भी खास मायने रखती है। पुरानी LED झालरों को बालकनी की रेलिंग या दीवारों के किनारों पर सजा सकते हैं। इसके साथ छोटे गमले और रंगीन फूल रखें। इससे बालकनी में खूबसूरत फेस्टिव माहौल तैयार हो जाएगा।



4. पूजा घर की सजावट में करें इस्तेमाल



दिवाली पर पूजा घर को सजाने के लिए पुरानी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर के आसपास या दीवार के किनारों पर छोटी फेयरी लाइट्स लगाएं। इससे पूजा स्थल आकर्षक दिखाई देगा। ध्यान रखें कि लाइट्स को दीये और अगरबत्ती से सुरक्षित दूरी पर लगाएं।





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5. पुराने गमलों को बनाएं आकर्षक



घर में रखे पुराने गमलों को भी फेयरी लाइट्स की मदद से नया लुक दिया जा सकता है। गमलों के आसपास बैटरी से चलने वाली लाइट्स सजाएं। इसके साथ रंगोली या छोटे सजावटी पत्थरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।



6. खिड़कियों और दरवाजों पर सजाएं लाइट्स



पुरानी झालरों को खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर लगाकर घर को फेस्टिव लुक दे सकते हैं। रंगीन लाइट्स की मदद से घर का प्रवेश द्वार भी आकर्षक दिखाई देगा। ध्यान रखें कि लाइट्स रास्ते में न लटकें और दरवाजे के खुलने-बंद होने में परेशानी न हो।





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