1 of 7 घर के पर्दे, कुशन और बेडशीट कितने दिन में बदलने चाहिए? - फोटो : AI







Link Copied



Home Cleaning Tips: घर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए सिर्फ फर्श और फर्नीचर की सफाई करना काफी नहीं है। घर में इस्तेमाल होने वाले पर्दे, कुशन कवर और बेडशीट की साफ-सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। अक्सर लोग इन चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं और समय पर न तो बदलते हैं और न ही धोते हैं। इससे इनमें धूल, मिट्टी, पसीना और एलर्जी पैदा करने वाले कण जमा हो सकते हैं।



खासकर बेडशीट और कुशन कवर रोजाना इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनकी नियमित सफाई जरूरी है। वहीं, पर्दों पर भी धीरे-धीरे धूल जमने लगती है, जिससे कमरे की साफ-सफाई प्रभावित होती है। अगर आप भी अपने घर को साफ और फ्रेश रखना चाहते हैं, तो इस लेख में जानें पर्दे, कुशन कवर और बेडशीट कितने समय में धोने चाहिए और इन्हें बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

घर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए सिर्फ फर्श और फर्नीचर की सफाई करना काफी नहीं है। घर में इस्तेमाल होने वाले पर्दे, कुशन कवर और बेडशीट की साफ-सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। अक्सर लोग इन चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं और समय पर न तो बदलते हैं और न ही धोते हैं। इससे इनमें धूल, मिट्टी, पसीना और एलर्जी पैदा करने वाले कण जमा हो सकते हैं।

Trending Videos

2 of 7 घर के पर्दे, कुशन और बेडशीट कितने दिन में बदलने चाहिए? - फोटो : AI

बेडशीट हर हफ्ते बदलें



बेडशीट का इस्तेमाल रोजाना होता है। सोते समय शरीर से निकलने वाला पसीना, डेड स्किन सेल्स और धूल इसमें जमा हो सकती है। इसलिए बेडशीट को हर 7 दिन में बदलना और धोना बेहतर होता है। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है या घर में पालतू जानवर हैं, तो इसे जल्दी भी धो सकते हैं। बेडशीट खरीदते समय कॉटन जैसे आरामदायक और आसानी से धुलने वाले फैब्रिक को प्राथमिकता दें।





3 of 7 घर के पर्दे, कुशन और बेडशीट कितने दिन में बदलने चाहिए? - फोटो : AI

कुशन कवर की सफाई का रखें ध्यान



सोफा और बेड पर रखे कुशन कवर पर धूल और गंदगी जल्दी जमा होती है। इनका इस्तेमाल रोजाना होता है, इसलिए हर 2-4 हफ्ते में इन्हें धोना अच्छा रहता है। अगर घर में बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो इनकी सफाई ज्यादा बार करें। कुशन कवर खरीदते समय ऐसे फैब्रिक चुनें, जिन्हें आसानी से वॉश किया जा सके।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 घर के पर्दे, कुशन और बेडशीट कितने दिन में बदलने चाहिए? - फोटो : AI

पर्दों को 1-3 महीने में धोएं



घर के पर्दों पर धीरे-धीरे धूल और मिट्टी जमने लगती है। खासकर खिड़कियों के पास लगे पर्दे ज्यादा गंदे हो सकते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर इन्हें हर 1-3 महीने में धोना चाहिए। हालांकि, अगर आपके घर में सड़क की धूल ज्यादा आती है या किसी को एलर्जी की समस्या है, तो पर्दों की सफाई जल्दी करें। नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनर या सॉफ्ट ब्रश से धूल हटाते रहें।





विज्ञापन

5 of 7 घर के पर्दे, कुशन और बेडशीट कितने दिन में बदलने चाहिए? - फोटो : AI