घर पर खाद कैसे बनाएं: पूजा में इस्तेमाल फूलों को खाद में बदलने का आसान तरीका

Essential Home Gardening Tips
: गणपति पूजा के दौरान भगवान गणेश को फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद यही फूल अक्सर कूड़े में चले जाते हैं, जबकि इन्हें आसानी से पौधों के लिए प्राकृतिक खाद में बदला जा सकता है। पूजा में इस्तेमाल हुए फूलों से बनी जैविक खाद मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पौधों को पोषण देने में मदद कर सकती है। इसके लिए आपको किसी महंगे सामान या खास मशीन की जरूरत नहीं है।
घर पर ही एक बाल्टी, गमला या छोटा कम्पोस्ट बिन लेकर फूलों को सुखाकर और जैविक कचरे के साथ मिलाकर खाद तैयार की जा सकती है। सही तरीके और थोड़े धैर्य के साथ पूजा के बाद बचे फूलों को फेंकने के बजाय आप उन्हें अपने गार्डन और पौधों के लिए उपयोगी खाद में बदल सकते हैं।
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फूलों से खाद बनाने का आसान तरीका
- फोटो : AI
पूजा के फूलों से खाद बनाने का आसान तरीका
1. फूलों को अलग करें
पूजा के बाद बचे फूलों में से प्लास्टिक की पन्नी, धागे, रिबन, माला के कृत्रिम हिस्से और अन्य गैर-जैविक सामग्री निकाल दें। केवल फूल, पत्तियां और प्राकृतिक पौधों का हिस्सा रखें।
2. फूलों को छोटे टुकड़ों में काटें
फूलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने से उनका विघटन जल्दी होता है। बहुत मोटी डंठल को भी छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं।
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फूलों से खाद बनाने का आसान तरीका
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3. सूखी सामग्री मिलाएं
एक बाल्टी या कम्पोस्ट कंटेनर में फूलों की एक परत डालें। इसके ऊपर सूखे पत्ते, सूखी घास, कटा हुआ कागज या कार्डबोर्ड की छोटी पट्टियां डालें।
4. गीली और सूखी सामग्री का संतुलन रखें
सिर्फ फूल भरने से मिश्रण बहुत गीला हो सकता है और दुर्गंध आने की संभावना रहती है। इसलिए फूलों के साथ पर्याप्त सूखी जैविक सामग्री मिलाते रहें।
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फूलों से खाद बनाने का आसान तरीका
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5. हल्की नमी बनाए रखें
मिश्रण को इतना नम रखें कि वह गीला या पानी से भरा हुआ न हो। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं।
6. समय-समय पर पलटें
हर कुछ दिनों में लकड़ी या किसी उपयुक्त औजार की मदद से कम्पोस्ट को हल्का पलटें। इससे हवा अंदर जाती है और जैविक सामग्री तेजी से टूटती है।
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फूलों से खाद बनाने का आसान तरीका
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7. तैयार खाद को पहचानें
जब फूल और बाकी सामग्री काफी हद तक टूटकर गहरे भूरे रंग की, भुरभुरी और मिट्टी जैसी दिखाई देने लगे, तो खाद तैयार मानी जा सकती है। इसे पौधों की मिट्टी में सीमित मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करें।