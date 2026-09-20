बिग बॉस 20: सलमान खान को क्या हुआ? सीने में दर्द की बताई वजह; जानिए कब ऐसे लक्षण हैं गंभीर संकेत

सलमान खान को स्क्रीन पर हमेशा दबंग अंदाज में देखने वाले फैंस के लिए ‘बिग बॉस 20’ का एक प्रोमो अचानक चिंता की वजह बन गया। टीवी पर दिख रहे कुछ सेकंड के सीन ने ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा- आखिर सलमान खान को हुआ क्या है?





रविवार के शो के प्रोमो में सलमान अपने सीने पर हाथ रखते नजर आए। उनका चेहरा भी असहज दिखाई दिया। उन्होंने पानी मांगा और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल उन्हें स्टेज पर फर्श पर लेटे हुए दिखाया गया। इतने सारे संकेत एक साथ देखकर किसी को भी लग सकता था कि मामला सिर्फ एक्टिंग या शो का हिस्सा नहीं, बल्कि कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है।



लेकिन सलमान खान के मामले में कहानी कुछ अलग निकली।



फैंस की चिंता बढ़ने के बाद खुद सलमान ने सोशल मीडिया पर सामने आकर बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि भगवान की कृपा से उनकी सेहत को लेकर कोई परेशानी नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रोमो की एडिटिंग पर भी सफाई दी और बताया कि जिस तरह से सीन को दिखाया गया, उससे पूरी घटना का मतलब ही बदल गया।



दरअसल, सलमान जिस समय सीने में दर्द और तबीयत खराब होने का एक्ट कर रहे थे, उसके पीछे एक खास वजह थी। वह कंटेस्टेंट काजी तौकीर को समझाना चाहते थे कि सिर्फ मनोरंजन के लिए बीमार होने का नाटक करना कितना परेशान करने वाला हो सकता है। जब सामने मौजूद लोग इसे सच मान लेते हैं, तो उनके लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो सकती है।