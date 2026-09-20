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बिग बॉस 20: सलमान खान को क्या हुआ? सीने में दर्द की बताई वजह; जानिए कब ऐसे लक्षण हैं गंभीर संकेत

Sun, 20 Sep 2026 02:44 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sun, 20 Sep 2026 02:44 PM IST
सार

बिग बॉस 20 के प्रोमो में सलमान खान सीने पर हाथ रखते, पानी मांगते और डॉक्टर बुलाते नजर आए, जिसके बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए। सलमान ने बाद में साफ किया कि उनकी तबीयत ठीक है और यह एक एक्ट था। हालांकि अचानक सीने में दर्द को वास्तविक जीवन में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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Salman Khans Chest Pain Act in big boss 20 why chest pain is an emergency and first aid
बिग बॉस में सलमान खान को क्या हुआ है? - फोटो : Amarujala.com/AI

सलमान खान को स्क्रीन पर हमेशा दबंग अंदाज में देखने वाले फैंस के लिए ‘बिग बॉस 20’ का एक प्रोमो अचानक चिंता की वजह बन गया। टीवी पर दिख रहे कुछ सेकंड के सीन ने ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा- आखिर सलमान खान को हुआ क्या है?



रविवार के शो के प्रोमो में सलमान अपने सीने पर हाथ रखते नजर आए। उनका चेहरा भी असहज दिखाई दिया। उन्होंने पानी मांगा और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल उन्हें स्टेज पर फर्श पर लेटे हुए दिखाया गया। इतने सारे संकेत एक साथ देखकर किसी को भी लग सकता था कि मामला सिर्फ एक्टिंग या शो का हिस्सा नहीं, बल्कि कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है।

लेकिन सलमान खान के मामले में कहानी कुछ अलग निकली।

फैंस की चिंता बढ़ने के बाद खुद सलमान ने सोशल मीडिया पर सामने आकर बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि भगवान की कृपा से उनकी सेहत को लेकर कोई परेशानी नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रोमो की एडिटिंग पर भी सफाई दी और बताया कि जिस तरह से सीन को दिखाया गया, उससे पूरी घटना का मतलब ही बदल गया।

दरअसल, सलमान जिस समय सीने में दर्द और तबीयत खराब होने का एक्ट कर रहे थे, उसके पीछे एक खास वजह थी। वह कंटेस्टेंट काजी तौकीर को समझाना चाहते थे कि सिर्फ मनोरंजन के लिए बीमार होने का नाटक करना कितना परेशान करने वाला हो सकता है। जब सामने मौजूद लोग इसे सच मान लेते हैं, तो उनके लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो सकती है।
Salman Khans Chest Pain Act in big boss 20 why chest pain is an emergency and first aid
बिग बॉस 20 सलमान खान - फोटो : एक्स

सलमान ने यह भी बताया कि सीने में दर्द और तबीयत खराब होने वाला पूरा सीन असल में जानबूझकर किया गया एक एक्ट था। वह ‘बिग बॉस’ के कंटेस्टेंट काजी तौकीर को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मनोरंजन के लिए बीमार होने या तबीयत खराब होने का नाटक करना दूसरों के लिए कितना परेशान करने वाला हो सकता है। खासकर तब, जब बाकी कंटेस्टेंट सच में यह मान लें कि सामने वाले की तबीयत खराब हो गई है।

सलमान के मुताबिक, प्रोमो में इस पूरे संदर्भ को हटा दिया गया। सिर्फ उनके सीने पर हाथ रखने, पानी मांगने, डॉक्टर बुलाने और फर्श पर लेटने वाले हिस्से को दिखाया गया। इससे दर्शकों को लगा कि सलमान को वास्तव में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई है।

हालांकि सलमान खान से जुड़ी कोई वास्तविक मेडिकल इमरजेंसी सामने नहीं आई, लेकिन इस पूरे मामले ने एक जरूरी बात की ओर ध्यान जरूर खींचा है। असल जिंदगी में अचानक होने वाले सीने के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।

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